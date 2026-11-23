Com vaga garantida na próxima edição da Libertadores, o Cruzeiro já planeja a temporada de 2027. Em coletiva de imprensa após a vitória da equipe contra a Chapecoense, o técnico Artur Jorge explicou o planejamento para a próxima temporada e citou alinhamento com Paulinho.

– Tenho contrato até 2030. Tenho reuniões com o Paulinho quase que diariamente para falar sobre o planejamento para a próxima temporada. Estamos buscando o que temos que fazer para depois nos posicionar em relação ao que podemos ter na próxima temporada – disse Artur Jorge.

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– Temos trabalhado todos os dias, em uma linha franca, com jogadores e diretoria, para estarmos alinhados. E para estar, com o presidente, ver o caminho que teremos para o Cruzeiro em 2027 – afirmou o treinador.

Artur Jorge em Cruzeiro x Palmeiras (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Avaliação de vitória do Cruzeiro contra a Chapecoense

Após a vitória do Cruzeiro contra a Chapecoense, o treinador comemorou o resultado, mas ponderou que a equipe criou menos do que costuma.

– É, de fato, o que fica mais do que tudo hoje é o resultado. É uma vitória de uma equipe que tentou manter sua identidade, independentemente das ausências que tivemos para esse jogo. Mas como tem sido o hábito, não lamentar os que não estão e valorizar os que estiveram em campo. Um jogo que não foi um jogo muito bem jogado. O próprio ritmo da nossa equipe deveria ser mais alto, mas enfrentamos uma equipe que se apresentou com uma linha de cinco e mais quatro homens atrás da bola – disse.

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– Portanto, uma equipe com nove jogadores atrás da linha da bola. Isso dificultou nossas ações, nossas finalizações. Criamos menos do que o habitual. Fomos, aqui e ali, um pouco passivos com a circulação da bola, menos objetivos e incisivos no ataque –analisou.