Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (23), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Brasileirão, em duelo direto para encaminharem a permanência na Série A. Os clubes fizeram movimentações importantes no segundo semestre e veem seus dois novos ativos, Ferraresi e Newton, em situações diferentes.

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Em julho, o São Paulo, a pedido do técnico Dorival Júnior, foi ao mercado atrás do volante Newton, que pertencia ao Botafogo. O Glorioso, por sua vez, havia contratado Ferraresi por empréstimo no início da temporada. O acordo foi feito em 3 milhões de euros (cerca de R$ 19,5 milhões na cotação atual), com o jogador assinando com o clube paulista até 2029, enquanto o Alvinegro teve o valor abatido no mesmo valor e, em uma espécie de troca, ficou o venezuelano, que assinou pelo mesmo período.

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Relações e condições diferentes. Ferraresi já vinha se consolidando no sistema defensivo do Botafogo e virou titular absoluto. Ele soma 33 jogos com a camisa alvinegra, marcou um gol e é um dos pilares do sistema defensivo.

Ferraresi em ação pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)<br>

No Tricolor Paulista, vivia período de "fim de ciclo" após quatro temporadas, e os novos ares o fizeram bem. O zagueiro da seleção venezuelana é dono da posição, vê outras peças do setor rodarem, mas com o prestígio intacto desde o trabalho de Martín Anselmi, passando pelo de Franclim Carvalho e atualmente com Tite.

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Newton, por sua vez, foi uma das aquisições do Botafogo para o time B, também em 2022, e evoluiu a cada temporada. Com menos espaço com Franclim Carvalho, viu no São Paulo a oportunidade de ótima projeção em outro gigante. O momento, no entanto, ainda é de afirmação.

Desde sua chegada ao Morumbis, foram 13 jogos, sendo nove como titular. Polivalente com Dorival, atua tanto em sua posição de origem, como volante, mas tem colaborado na função de zagueiro. A sequência em campo vem desde o início de outubro, a partir do triunfo diante do Vitória.

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Newton assinou com o São Paulo até 2029 (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

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Ambos estão à disposição das respectivas comissões técnicas para o confronto impotente no Rio de Janeiro. O Botafogo, com 42 pontos, conta com um triunfo para encaminhar a permanência na elite em 2027. O São Paulo, com 44, vê a oportunidade de vencer fora de casa para se livrar de vez do risco de descenso e terminar o ano de forma tranquila, com vaga em competição continental na próxima temporada. A bola rola às 20h (de Brasília), no Nilton Santos.