O Vasco deixou escapar uma oportunidade importante de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último domingo (22), pela 36ª rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino desperdiçou chances inacreditáveis de abrir o placar, especialmente com Andrés Gómez e Bruno Duarte, que chegaram a acertar o travessão sem goleiro. A falta de pontaria custou caro: Eduardo Sasha marcou para os paulistas e decretou o tropeço vascaíno.

Cielo López, esposa do atacante argentino Claudio Spinelli, usou os stories do Instagram para desabafar sobre a situação do marido no Vasco. Ela disse estar cansada de "injustiças" e do silêncio de quem observa sem se manifestar. Nas redes, ela contou que muita gente pergunta por que o jogador não está em campo e que ela não pode dar uma resposta.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Manifestação de esposa de atacante do Vasco nas redes

Esposa de atacante do Vasco cobra pronunciamento (Foto: Reprodução/Instagram)

Declaração de esposa de atleta do Vasco sobre falta de oportunidade (Foto: Reprodução/Instagram)

Por que o atacante não joga

➡️Messi é comparado a Neymar com atitude contra ex-São Paulo

O desabafo acontece num momento em que o atacante perdeu espaço. De acordo com a apuração do Lance!, o Vasco não pretende seguir contando com o atacante para a próxima temporada e planeja algum tipo de negociação do atacante, seja por empréstimo ou transferência definitiva.

A situação ficou clara na vitória sobre o Independiente Santa Fe, que classificou o Vasco para a semifinal da Sul-Americana: Bruno Duarte foi titular, David marcou e Spinelli ficou no banco. Contra o Grêmio, ele sequer foi relacionado. A concorrência no setor aumentou com Bruno Duarte, Colidio e Brenner.

continua após a publicidade

Houve ainda um problema físico. Antes da semifinal da Sul-Americana contra o Boca, Spinelli sofreu uma pancada no pé durante treino e ficou fora da viagem a Buenos Aires. Nos bastidores, o jogador não é visto como descartado. Ele foi contratado para ser opção de área, com perfil parecido com o de Vegetti, e ainda pode ser utilizado até o fim da temporada.

Os números

Desde que chegou ao Vasco, Spinelli disputou 35 partidas, somou 1.680 minutos em campo, marcou sete gols e deu uma assistência. Sua maior minutagem foi na Série A, com 743 minutos. Em agosto, ele foi o único jogador do elenco a ter marcado nas quatro competições do ano: Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e Carioca. No fim de setembro, aparecia como vice-artilheiro do time na temporada.

continua após a publicidade

O argentino chegou para suprir as saídas de Vegetti e Rayan, depois de uma temporada de 28 gols em 50 jogos pelo Independiente del Valle. O Vasco pagou cerca de US$ 2,4 milhões (R$ 12,5 milhões) por ele. O contrato vai até 2028, e ele usa a camisa 77 e é chamado pela torcida de "He-Man".