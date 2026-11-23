Esposa de atacante do Vasco detona clube: 'Merece respeito'
Manifestação nas redes sociais movimentou torcedores e internautas
O Vasco deixou escapar uma oportunidade importante de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último domingo (22), pela 36ª rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino desperdiçou chances inacreditáveis de abrir o placar, especialmente com Andrés Gómez e Bruno Duarte, que chegaram a acertar o travessão sem goleiro. A falta de pontaria custou caro: Eduardo Sasha marcou para os paulistas e decretou o tropeço vascaíno.
Cielo López, esposa do atacante argentino Claudio Spinelli, usou os stories do Instagram para desabafar sobre a situação do marido no Vasco. Ela disse estar cansada de "injustiças" e do silêncio de quem observa sem se manifestar. Nas redes, ela contou que muita gente pergunta por que o jogador não está em campo e que ela não pode dar uma resposta.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Manifestação de esposa de atacante do Vasco nas redes
Por que o atacante não joga
➡️Messi é comparado a Neymar com atitude contra ex-São Paulo
O desabafo acontece num momento em que o atacante perdeu espaço. De acordo com a apuração do Lance!, o Vasco não pretende seguir contando com o atacante para a próxima temporada e planeja algum tipo de negociação do atacante, seja por empréstimo ou transferência definitiva.
A situação ficou clara na vitória sobre o Independiente Santa Fe, que classificou o Vasco para a semifinal da Sul-Americana: Bruno Duarte foi titular, David marcou e Spinelli ficou no banco. Contra o Grêmio, ele sequer foi relacionado. A concorrência no setor aumentou com Bruno Duarte, Colidio e Brenner.
Houve ainda um problema físico. Antes da semifinal da Sul-Americana contra o Boca, Spinelli sofreu uma pancada no pé durante treino e ficou fora da viagem a Buenos Aires. Nos bastidores, o jogador não é visto como descartado. Ele foi contratado para ser opção de área, com perfil parecido com o de Vegetti, e ainda pode ser utilizado até o fim da temporada.
Os números
Desde que chegou ao Vasco, Spinelli disputou 35 partidas, somou 1.680 minutos em campo, marcou sete gols e deu uma assistência. Sua maior minutagem foi na Série A, com 743 minutos. Em agosto, ele foi o único jogador do elenco a ter marcado nas quatro competições do ano: Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e Carioca. No fim de setembro, aparecia como vice-artilheiro do time na temporada.
O argentino chegou para suprir as saídas de Vegetti e Rayan, depois de uma temporada de 28 gols em 50 jogos pelo Independiente del Valle. O Vasco pagou cerca de US$ 2,4 milhões (R$ 12,5 milhões) por ele. O contrato vai até 2028, e ele usa a camisa 77 e é chamado pela torcida de "He-Man".
Mais LANCE!
Jornalista destaca virada de chave do Flamengo após eliminações
Com o triunfo contra o Verdão, Rubro-Negro é campeão do Brasileirão 2026
Portal inglês elege brasileiro como melhor da história da Premier League
Alisson chegou aos Reds em julho de 2018
Messi é comparado a Neymar com atitude contra ex-São Paulo
Gesto ganhou grande visibilidade nas redes sociais no último sábado
IA crava vencedor de Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Inteligência artificial aponta placar de Internacional e Vitória
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
IA crava placar de Santos e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Filipe Luís vira assunto no exterior após vexame do Monaco: 'É o fim'
Empate do Monaco com o Auxerre, no último sábado (21), aumentou a pressão sobre treinador
Torcida do Vasco reage à derrota no Brasileirão: 'Não escapa'
Derrota para o Bragantino complicou a briga por uma vaga na Libertadores
Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota
O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22)
Hulk vira assunto em Fluminense x Mirassol: 'Deslocado da realidade'
Fluzão venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (22)
Gol perdido em Bragantino x Vasco gera revolta: 'Inadmissível'
Equipes estão se enfrentando neste domingo (22)
Torcedor do Palmeiras morre após confusão com segurança de hotel em São Paulo
Homem chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Ex-Flamengo agride torcedor do Vila Nova e viraliza: 'Constrangedor'
Atacante se envolveu em confusão durante festa da torcida antes do clássico contra o Atlético-GO
Brasileiro que custou 330 milhões é criticado na Premier League
Andrey entrou nos minutos finais da derrota por 4 a 0 para o Liverpool, em Anfield
Casa de atacante do Cruzeiro é invadida por ladrão, que leva Rolex, dinheiro e joias
João Costa estava em Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense quando criminoso entrou na residência, em Belo Horizonte
Estêvão vira assunto na Europa após vexame do Chelsea: 'Inacreditável'
Brasileiro começou como titular na derrota por 4 a 1 para o Leeds, em Stamford Bridge
Sport provoca Flamengo após título do Brasileirão 2026
Clube pernambucano reacende polêmica envolvendo a conquista de 1987
Ex-meia critica ambiente com Vitor Pereira no Corinthians: 'Não era saudável'
Giuliano revela dificuldades de adaptação ao estilo de jogo do treinador português
Raphinha vira assunto na web após Yamal perder pênalti contra o Villarreal: 'Muito frouxo'
Capitão do Barcelona foi criticado por permitir que o jovem atacante assumisse a cobrança mesmo com a equipe em desvantagem no placar
Chitãozinho e Xororó vão se aposentar; dupla 'ajudou' Brasil a conquistar medalha
'Evidências' embalou conjunto de ginástica rítmica a levar a Prata no Mundial