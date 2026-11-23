Escalação: Corinthians pode ter novidade contra o Atlético-MG
Seedorf avalia opções para confronto decisivo pelo Brasileirão
Rodrigo Garro pode ser uma das novidades do Corinthians para enfrentar o Atlético-MG, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (23), o meia participou pela primeira vez de um treinamento completo desde que sofreu uma lesão no joelho, aumentando as chances de ficar à disposição do técnico Clarence Seedorf.
O argentino sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho durante o clássico contra o São Paulo, no início de novembro. Após um período de tratamento, Garro iniciou a transição física para o campo e vinha participando de atividades parciais antes de completar o treinamento desta segunda-feira.
Apesar do avanço, a presença de Garro na partida ainda não está confirmada. O Corinthians encerra a preparação nesta terça-feira (24), antes de viajar para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG na quarta-feira (25), às 20h, na Arena MRV.
No campo, as atividades começaram com exercícios de ativação muscular na academia, seguidos por aquecimento no gramado, trabalhos de troca de passes e posse de bola.
Na sequência, Seedorf comandou uma atividade tática de dez contra dez, com diferentes situações de jogo. O treinador aproveitou o exercício para testar alternativas na formação titular. O elenco também realizou treinamentos de bola parada e enfrentamentos em campo reduzido.
Provável escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Breno Bidon e Vitinho (Garro); Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay (Gui Negão ou Pedro Raul).
Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.
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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 18h30: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 21h30: Remo x Corinthians
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