O zagueiro João Pedro Tchoca destacou a confiança transmitida pelo técnico Clarence Seedorf ao elenco do Corinthians e valorizou o trabalho realizado pelo treinador para melhorar o desempenho defensivo da equipe. O Timão acumula três partidas consecutivas sem sofrer gols, sequência que não alcançava desde abril desta temporada.

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Recuperado de lesão, Tchoca havia retornado aos gramados no empate com o São Paulo, quando entrou no decorrer da partida. Diante do Botafogo, recebeu uma oportunidade de Clarence Seedorf e formou a dupla de zaga com Gustavo Henrique. O defensor teve uma atuação segura e contribuiu para que o Corinthians terminasse o confronto sem sofrer gols.

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Em entrevista nesta segunda-feira (23), o jogador destacou a atenção individualizada do treinador e afirmou que o neerlandês tem buscado corrigir os problemas apresentados pelo sistema defensivo ao longo da temporada.

— A chegada do Seedorf, ele tem trabalhado muito individualizado e setorizado. Anteriormente, o Vitinho falou sobre mais chances, mas isso é fruto do trabalho individualizado dos atacantes. Mas, trazendo para a linha defensiva, revisto os vídeos e tentei dar ênfase e corrigir os erros durante a temporada — afirmou.

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O zagueiro também havia recebido elogios de Clarence Seedorf durante a entrevista coletiva realizada antes do confronto com o Botafogo. Na ocasião, o treinador destacou o desempenho de Tchoca nos treinamentos.

— Desde a chegada dele, ele tem passado muita confiança para todo o elenco, independentemente dos que têm jogado mais ou menos. Tem dado atenção para todo o grupo. Tem buscado dar confiança, tranquilidade. A gente sabe que não é fácil. Ele tem me dado conselhos, orientações, mostrado vídeos do grupo, individuais. Tem sido muito bom. Tenho aprendido bastante. Nesse restante de temporada, vou brigar bastante e ajudar o time a não tomar gol — completou.

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Tchoca busca espaço na reta final do Brasileirão

Apesar da oportunidade recebida diante do Botafogo, João Pedro Tchoca reconheceu que a temporada não aconteceu conforme suas expectativas. O defensor enfrentou problemas físicos e teve dificuldades para conquistar uma sequência de partidas, mas afirmou que aproveitou o período sem atuar para aprimorar aspectos de seu jogo.

— A temporada em si não vem sendo da forma que eu esperei, pensando em como eu terminei. Claro, ocorreram muitas coisas, ida para a Itália, lesão. Mas, independentemente de tudo, tenho treinado bastante. Temos zagueiros de qualidade, mas, nesse momento em que não estamos tendo muitos minutos, vim melhorando o que precisava. Futebol é assim. Futebol é oportunidade, treinou um dia, precisa estar preparado para o momento — explicou.

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O próximo compromisso do Corinthians será diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe segue na luta contra o rebaixamento e busca pontos importantes para se afastar da zona de perigo.

Com o retorno de André Ramalho, que cumpriu suspensão diante do Botafogo, João Pedro Tchoca vive a dúvida sobre sua permanência entre os titulares do Corinthians. O zagueiro ainda não sabe se será mantido na equipe para o confronto com o Atlético-MG, mas demonstrou disposição para aproveitar uma eventual oportunidade.



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— Graças a Deus, na minha última ida a Minas, pude marcar um gol (contra o Cruzeiro no ano passado). Ainda não sei se serei titular, mas, se precisar, estarei lá e ser abençoado com um gol vai ser muito importante para o Corinthians. Com Seedorf vem sendo bom, mesmo não estando jogando, ele tem me orientado bastante, passado informações cruciais para o estilo dele. Tenho dado meu melhor no treino para atender o que ele tem pedido — concluiu.

João Pedro Tchoca durante treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão