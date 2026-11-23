Tchoca admite temporada abaixo no Corinthians, mas destaca Seedorf: 'Confiança'
Zagueiro valoriza trabalho do treinador e busca mais oportunidades
O zagueiro João Pedro Tchoca destacou a confiança transmitida pelo técnico Clarence Seedorf ao elenco do Corinthians e valorizou o trabalho realizado pelo treinador para melhorar o desempenho defensivo da equipe. O Timão acumula três partidas consecutivas sem sofrer gols, sequência que não alcançava desde abril desta temporada.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Recuperado de lesão, Tchoca havia retornado aos gramados no empate com o São Paulo, quando entrou no decorrer da partida. Diante do Botafogo, recebeu uma oportunidade de Clarence Seedorf e formou a dupla de zaga com Gustavo Henrique. O defensor teve uma atuação segura e contribuiu para que o Corinthians terminasse o confronto sem sofrer gols.
Em entrevista nesta segunda-feira (23), o jogador destacou a atenção individualizada do treinador e afirmou que o neerlandês tem buscado corrigir os problemas apresentados pelo sistema defensivo ao longo da temporada.
— A chegada do Seedorf, ele tem trabalhado muito individualizado e setorizado. Anteriormente, o Vitinho falou sobre mais chances, mas isso é fruto do trabalho individualizado dos atacantes. Mas, trazendo para a linha defensiva, revisto os vídeos e tentei dar ênfase e corrigir os erros durante a temporada — afirmou.
O zagueiro também havia recebido elogios de Clarence Seedorf durante a entrevista coletiva realizada antes do confronto com o Botafogo. Na ocasião, o treinador destacou o desempenho de Tchoca nos treinamentos.
— Desde a chegada dele, ele tem passado muita confiança para todo o elenco, independentemente dos que têm jogado mais ou menos. Tem dado atenção para todo o grupo. Tem buscado dar confiança, tranquilidade. A gente sabe que não é fácil. Ele tem me dado conselhos, orientações, mostrado vídeos do grupo, individuais. Tem sido muito bom. Tenho aprendido bastante. Nesse restante de temporada, vou brigar bastante e ajudar o time a não tomar gol — completou.
Tchoca busca espaço na reta final do Brasileirão
Apesar da oportunidade recebida diante do Botafogo, João Pedro Tchoca reconheceu que a temporada não aconteceu conforme suas expectativas. O defensor enfrentou problemas físicos e teve dificuldades para conquistar uma sequência de partidas, mas afirmou que aproveitou o período sem atuar para aprimorar aspectos de seu jogo.
— A temporada em si não vem sendo da forma que eu esperei, pensando em como eu terminei. Claro, ocorreram muitas coisas, ida para a Itália, lesão. Mas, independentemente de tudo, tenho treinado bastante. Temos zagueiros de qualidade, mas, nesse momento em que não estamos tendo muitos minutos, vim melhorando o que precisava. Futebol é assim. Futebol é oportunidade, treinou um dia, precisa estar preparado para o momento — explicou.
O próximo compromisso do Corinthians será diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe segue na luta contra o rebaixamento e busca pontos importantes para se afastar da zona de perigo.
Com o retorno de André Ramalho, que cumpriu suspensão diante do Botafogo, João Pedro Tchoca vive a dúvida sobre sua permanência entre os titulares do Corinthians. O zagueiro ainda não sabe se será mantido na equipe para o confronto com o Atlético-MG, mas demonstrou disposição para aproveitar uma eventual oportunidade.
— Graças a Deus, na minha última ida a Minas, pude marcar um gol (contra o Cruzeiro no ano passado). Ainda não sei se serei titular, mas, se precisar, estarei lá e ser abençoado com um gol vai ser muito importante para o Corinthians. Com Seedorf vem sendo bom, mesmo não estando jogando, ele tem me orientado bastante, passado informações cruciais para o estilo dele. Tenho dado meu melhor no treino para atender o que ele tem pedido — concluiu.
Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 18h30: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 21h30: Remo x Corinthians
Mais LANCE!
Decisões: Corinthians tem semana de eleição e luta contra queda
Timão terá dois confrontos importantes pelo Brasileirão e escolha do novo presidente
Eleição Corinthians: André Castro aposta na base e projeta CT 'blindado'
Candidato apresenta propostas para as categorias de formação e o futebol do clube
Segunda-feira de nervos à flor da pele no Brasileirão
Com briga contra a degola e por Libertadores, mais três jogos agitam a rodada
Palmeiras vence Corinthians de virada e abre vantagem na final do Paulistão Sub-20
Equipe Alviverde faz 3 a 1 e fica mais perto do título estadual
Thaís Lima, do Benfica, é chamada para a Seleção após saída de Lelê
Goleira do Corinthians foi liberada por questões pessoais; mudança é a terceira na convocação de Arthur Elias para os amistosos contra o Japão
Seedorf assiste final do Paulistão Sub-20 entre Corinthians e Palmeiras
Treinador observa jovens da base ao lado de integrantes da comissão técnica e dirigentes
Corinthians termina 2026 sem nenhum título pela primeira vez desde 2016
Eliminação para o Bragantino no Paulistão encerra última chance de conquista das Brabas, que acumulam cinco vice-campeonatos e duas quedas na temporada
Arthur Elias expõe bastidor envolvendo Cuca e Duílio no Corinthians
Crise interna em 2023 impediu que treinador assumisse interinamente a equipe
Apenas três brasileiros venceram o Boca Juniors em finais; relembre
Derrota do Atlético-MG na Sul-Americana amplia histórico de conquistas dos argentinos
LANCE! inicia série de entrevistas com candidatos à presidência do Corinthians; veja datas
Cinco concorrentes apresentam suas propostas para o futuro do clube
Ex-meia critica ambiente com Vitor Pereira no Corinthians: 'Não era saudável'
Giuliano revela dificuldades de adaptação ao estilo de jogo do treinador português
A família que vive o Corinthians: irmãos trilham caminhos na base do clube
Lucas e Rafaela compartilham o sonho de chegar às equipes profissionais
Gabriel Vasconcelos relembra convivência com Seedorf no Milan: 'Personalidade forte e convicção'
Ao L!, goleiro que trabalhou com holandês em 2014 destacou as cobranças, a proximidade com o elenco e a mentalidade vencedora do atual técnico do Corinthians
Flamengo supera rivais paulistas e vira maior campeão brasileiro do século XXI
Com a conquista de 2026, Rubro-Negro chega ao quinto título nacional desde 2001
Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Rubro-Negro chega a dez conquistas nacionais, amplia vantagem sobre o Santos e fica a duas taças do Palmeiras, maior vencedor da competição
Seedorf ajusta Corinthians para confronto com Atlético-MG; veja detalhes
Elenco realizou atividades técnicas e táticas na manhã deste sábado (21)
Corinthians confirma lesão e zagueiro vira desfalque no Brasileirão
Gabriel Paulista inicia tratamento e preocupa a comissão técnica
Lateral do Corinthians completa nove meses sem entrar em campo
Hugo segue sem oportunidades e perdeu espaço com a chegada de Clarence Seedorf
Corinthians: jornal espanhol coloca Kaio César na mira de clubes europeus
Equipes da Espanha, de Portugal e da Holanda já procuraram representantes do atacante