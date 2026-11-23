

Com o afastamento de João Marcelo na reta final da temporada, o zagueiro Fabrício Bruno recuperou espaço no time de Artur Jorge e tem se destacado nos últimos jogos do Cruzeiro. Nesse cenário, o defensor tem conquistado bons números em campo.

Fabrício Bruno completou três meses sem ser driblado, período que corresponde a 13 partidas e 805 minutos em campo. Ao longo de 31 jogos disputados no Brasileirão, sofreu apenas quatro dribles, segundo dados do SofaScore.

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– Eu sempre acreditei no meu trabalho e sabia que precisava continuar trabalhando, independentemente do momento. No futebol, a resposta tem que ser dentro de campo. Estou feliz por voltar a ajudar o Cruzeiro, mas o mais importante é o momento da equipe. Conseguimos uma sequência importante de vitórias, garantimos a vaga na Libertadores e queremos terminar o campeonato da melhor maneira possível – destacou Fabrício Bruno.

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Motivação do elenco

Após a vitória do Cruzeiro contra a Chapecoense, Artur Jorge destacou que o trabalho diário na Toca da Raposa II faz com que os jogadores estejam preparados para a exigência dos jogos. Foi o caso de Fabrício Bruno.

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Artur Jorge olhando para o relógio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Eu vejo como é o meu principio para lidera uma equipe. Saber que o que fazemos diariamente se transfere para o jogo. Com seis vitórias seguidas, temos um ambiente bom e fácil. Os jogadores estão motivados, contentes, validam em cima dos resultados em jogos difíceis. Seja contra o primeiro ou o último. Temos sempre um trabalho diário com exigência grande para que possamos estar preparados para o jogo. O jogo é diferente do treino. Mas é fundamental estarmos preparados. Isso se consegue com trabalho, bom ambiente, atletas empenhados no treino. Os jogadores são a chave de tudo, é importante, enquanto liderança, os motivar. Fazer acreditar que o caminho é esse. Mostrar que a coragem, normalmente é recompensada com bons resultados. E isso tem acontecido – comentou.