Decisões: Corinthians tem semana de eleição e luta contra queda
Timão terá dois confrontos importantes pelo Brasileirão e escolha do novo presidente
O Corinthians terá uma semana decisiva dentro e fora de campo. Enquanto o elenco comandado por Clarence Seedorf tenta se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, os bastidores políticos do clube vivem os últimos dias de preparação para a eleição presidencial, marcada para sábado (28), no Parque São Jorge.
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Após a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, o Corinthians chegou aos 40 pontos em 35 partidas e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. No entanto, a equipe ainda precisa somar pontos para alcançar os 45 pontos, marca considerada segura para garantir a permanência na elite.
Nesta semana, o Timão terá dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, sendo um deles um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O primeiro será diante do Atlético-MG, na quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Depois, no domingo (29), a equipe recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, às 18h30, pela penúltima rodada da competição.
Eleição presidencial movimenta os bastidores do Corinthians
Enquanto o elenco concentra suas atenções na reta final do Brasileirão, os bastidores do Parque São Jorge estarão voltados para a eleição presidencial, marcada para sábado (28).
Cinco candidatos disputam a sucessão de Osmar Stabile: André Castro, Ilmar Schiavenato, José Augusto Cardoso Mendes, Rozallah Santoro e Sérgio Janikian.
A disputa ocorre em um momento delicado da história do clube. Além da situação esportiva, o próximo presidente terá pela frente questões relacionadas ao endividamento, à administração do futebol profissional, à estrutura das categorias de base e à busca por maior equilíbrio financeiro.
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Nesse contexto, o LANCE! inicia, nesta segunda-feira (23), uma série de entrevistas exclusivas com os cinco candidatos à presidência do Corinthians. Ao longo da semana, os concorrentes apresentarão suas propostas, prioridades e projetos para o futuro do clube, às vésperas da eleição marcada para sábado (28).
Datas das entrevistas
- Segunda-feira (23/11), às 8h: André Castro
- Terça-feira (24/11), às 8h: Ilmar Schiavenato
- Quarta-feira (25/11), às 8h: José Augusto Cardoso Mendes
- Quinta-feira (26/11), às 8h: Rozallah Santoro
- Sexta-feira (27/11), às 8h: Sérgio Janikian
Detalhamento das Chapas
|Chapa
|Presidente
|1º vice-presidente
|2º vice-presidente
27 – Transforma Corinthians
André Castro
Everton Dumbrovsky
Luiz Soares dos Santos
09 – Basta
Ilmar Schiavenato
Susy Miranda Sanchez
Ernesto Teixeira
08 – Integridade
José Augusto Cardoso Mendes
Marcelo Kahan Mandel
Mirella Havir
01 – Todo Dia Pelo Corinthians
Rozallah Santoro
Joaquim Arruda
José Mansur
05 – Corinthians de Verdade
Sérgio Janikian
Antonio Jorge Rachid Junior
Simone Martins dos Anjos
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