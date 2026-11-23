O Corinthians terá uma semana decisiva dentro e fora de campo. Enquanto o elenco comandado por Clarence Seedorf tenta se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, os bastidores políticos do clube vivem os últimos dias de preparação para a eleição presidencial, marcada para sábado (28), no Parque São Jorge.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, o Corinthians chegou aos 40 pontos em 35 partidas e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. No entanto, a equipe ainda precisa somar pontos para alcançar os 45 pontos, marca considerada segura para garantir a permanência na elite.

continua após a publicidade

Nesta semana, o Timão terá dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, sendo um deles um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O primeiro será diante do Atlético-MG, na quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Depois, no domingo (29), a equipe recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, às 18h30, pela penúltima rodada da competição.

Rozallah Santoro, Sérgio Janikian, José Augusto Cardoso Mendes (Zé Mendes), André Castro e Ilmar Schiavenato (Fotos: Divulgação)

Eleição presidencial movimenta os bastidores do Corinthians

Enquanto o elenco concentra suas atenções na reta final do Brasileirão, os bastidores do Parque São Jorge estarão voltados para a eleição presidencial, marcada para sábado (28).

continua após a publicidade

Cinco candidatos disputam a sucessão de Osmar Stabile: André Castro, Ilmar Schiavenato, José Augusto Cardoso Mendes, Rozallah Santoro e Sérgio Janikian.

A disputa ocorre em um momento delicado da história do clube. Além da situação esportiva, o próximo presidente terá pela frente questões relacionadas ao endividamento, à administração do futebol profissional, à estrutura das categorias de base e à busca por maior equilíbrio financeiro.

continua após a publicidade

➡️A família que vive o Corinthians: irmãos trilham caminhos na base do clube

Nesse contexto, o LANCE! inicia, nesta segunda-feira (23), uma série de entrevistas exclusivas com os cinco candidatos à presidência do Corinthians. Ao longo da semana, os concorrentes apresentarão suas propostas, prioridades e projetos para o futuro do clube, às vésperas da eleição marcada para sábado (28).

Datas das entrevistas

Segunda-feira (23/11), às 8h: André Castro

André Castro Terça-feira (24/11), às 8h: Ilmar Schiavenato

Ilmar Schiavenato Quarta-feira (25/11), às 8h: José Augusto Cardoso Mendes

José Augusto Cardoso Mendes Quinta-feira (26/11), às 8h: Rozallah Santoro

Rozallah Santoro Sexta-feira (27/11), às 8h: Sérgio Janikian

Detalhamento das Chapas