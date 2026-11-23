Do que o Atlético-MG precisa para conquistar vaga na Libertadores?
Equipe perdeu a chance de se classificar via Sul-Americana
Eliminado na Copa do Brasil e vice-campeão da Sul-Americana, o Atlético-MG busca conquistar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. Por conta do foco nas copas, o Galo não depende apenas de seus esforços para conquistar a classificação.
Após 35 jogos disputados, o Alvinegro está na sétima posição, com 51 pontos, três atrás do Bahia, sexto colocado.
No momento, existem seis vagas para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Porém, isso ainda pode ser alterado.
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Palmeiras pode ajudar o Atlético-MG a conquistar vaga na Libertadores
Apesar de no cenário atual o Atlético-MG precisar ocupar a sexta colocação que atualmente está com o Bahia, os mineiros podem conquistar a vaga para a Libertadores com um sétimo ou oitavo lugar, a depender do desempenho do Palmeiras nas copas.
Finalista na Copa do Brasil e na Libertadores, o Verdão está garantido na próxima edição da competição sul-americana via Brasileirão. Com isso, se vencer alguns dos torneios, ou os dois, abrirá mais uma ou duas vagas no Campeonato Brasileiro.
Porém, o Galo não vive uma situação confortável mesmo com a possibilidade de um G8. Isso porque Santos e Bragantino têm apenas um ponto a menos que os mineiros. O Peixe enfrenta o Grêmio, nesta segunda-feira (23), na Vila Belmiro.
Cenário nas próximas rodadas
O Atlético-MG enfrenta o Corinthians na noite desta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), fechando a 36ª rodada. Se vencer, ultrapassa o Bahia por ter mais vitórias.
Posteriormente, joga contra o Vasco, em Belo Horizonte, e encerra o Brasileirão contra o Bahia, fora de casa, duelo direto pela vaga.
Santos e Bragantino tem cenários distintos nas últimas duas rodadas. O Peixe enfrenta o Vitória e o Botafogo, que brigam contra o rebaixamento. Enquanto isso, o Massa Bruta enfrenta o Internacional e o Fluminense.
Do que o Atlético-MG precisa para garantir vaga então?
Se vencer o Corinthians, o Atlético-MG depende apenas de si para garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. Caso tropece, terá uma oportunidade de um confronto direto na última rodada contra o Bahia, mesmo que o G6 não se torne G7 ou G8.
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