Atacante abre o jogo sobre falha em negociação com Flamengo
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Com rumores antigos de uma possível transferência para o Flamengo, Luiz Henrique abriu o jogo durante uma entrevista nas redes sociais, em conversa com Pedro Cunha, repórter da X Sports, o motivo de não ter se concretizado sua chegada ao Rio de Janeiro.
O atacante brasileiro revelou que sua decisão passou por seus representantes, mas, que se dependesse somente da sua vontade, permaneceria na Rússia.
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Luiz Henrique futuramente no Flamengo?
Luiz Henrique revelou que chegou a ter contato com o Rubro-Negro e outros times do Campeonato Brasileiro. Em uma conversa com o presidente do Zenit, o atacante ouviu que seria peça fundamental para a atual temporada:
- Negociação teve, igual teve com diversos outros clubes. Neste momento, e naquela situação, eu estava muito focado aqui no Zenit. O presidente e todos da comissão conversaram comigo, dizendo que iriam precisar muito de mim nesta temporada. Por isso decidi permanecer aqui no Zenit - revelou o atacante.
De acordo com o brasileiro, não existem portas fechadas para nenhum clube do seu país natal. Ele revelou que, caso chegue uma proposta oportuna para o Zenit e ele mesmo, será cogitada a transferência:
- Outros clubes no Brasil me procuraram também, mas, como sempre falo, deixo essas coisas (transferências) para os meus representantes. Quando tiver uma proposta e for uma boa oportunidade para mim e para o Zenit, vamos sentar e conversar. Mas meu desejo de fato era seguir aqui na Rússia - concluiu Luiz Henrique.
Rumores do atacante brasileiro no Rio de Janeiro
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Os rumores envolvendo Luiz Henrique e o Flamengo ganharam força em agosto de 2026, durante a janela de transferências do meio do ano, após a disputa da Copa do Mundo. O atacante defende o Zenit, da Rússia, e passou a ser tratado como um dos principais alvos do Rubro-Negro para reforçar o elenco.
O Flamengo avançou nas conversas após receber o sinal positivo do jogador e discutia com os russos uma proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões), além de 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus por metas. O principal entrave era a forma de pagamento: enquanto os cariocas buscavam parcelar o investimento, o Zenit desejava receber a maior parte do montante à vista.
As tratativas, porém, não tiveram desfecho positivo. No dia 7 de agosto, o Lance! informou que o Zenit aceitava flexibilizar o prazo de pagamento, mas não abria mão dos 30 milhões de euros fixos, além dos bônus. O Flamengo considerou os valores elevados e não formalizou uma proposta nas condições exigidas pelos russos.
Posteriormente, em setembro, o diretor de futebol José Boto explicou que a possibilidade de contratação havia sido apresentada por pessoas próximas ao atacante, que demonstrava interesse em defender o Rubro-Negro, mas que as condições financeiras inicialmente oferecidas não foram confirmadas pelo Zenit.
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