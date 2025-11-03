A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (3) os uniformes que Palmeiras e Flamengo usarão na final da Libertadores. As equipes se enfrentam no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Considerado "mandante" da partida, a equipe paulista vestirá a combinação clássica, com camisas verdes, calções brancos e meiões também verdes; o goleiro alviverde usará roupa toda azul. Por sua vez, os cariocas vão a campo com o tradicional manto rubro-negro, com calções pretos e meiões também em vermelho e preto; Agustín Rossi estará de amarelo.

A grande dúvida sobre os uniformes da decisão continental estava do lado do Flamengo. Em 2021, quando as equipes se enfrentaram na final daquela edição do torneio, o Mais Querido precisou entrar em campo com camisas brancas por conta do regulamento da época.

Desta vez, a cláusula que obrigou o Fla a jogar com o segundo uniforme há quatro anos não está mais incluída nas regras da entidade. Assim, era de desejo e entendimento do clube carioca disputar a final com a camisa titular, restando apenas a autorização da Conmebol.

Palmeiras e Flamengo farão mais uma final histórica pela Libertadores. Novamente finalistas de uma edição do torneio continental, paulistas e cariocas vão se enfrentar no próximo dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, para mostrar ao mundo quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.

