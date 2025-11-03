Carlo Ancelotti, mais uma vez, convocou jogadores do Flamengo para a Seleção Brasileira. Para os amistosos contra Senegal e Tunísia, Danilo e Alex Sandro vão reforçar a Amarelinha e desfalcar o Rubro Negro.

Alex Sandro, lateral-esquerdo, chegou ao Flamengo no final de 2024, na janela do verão europeu. Avaliado em 1,8 milhão de euros (R$ 11,1 milhões), essa não é sua primeira convocação para a Seleção desde que o italiano assumiu a Amarelinha. Em 2022, quando ainda jogava na Europa, na Juventus, Alex Sandro um dos nomes chamados por Tite para disputar a Copa do Mundo do Catar. Na última Copa, o valor de mercado era de 6 milhões de euros (R$ 37 milhões na cotação atual).

Assim como Alex Sandro, não é a primeira vez que Danilo é convocado desde que chegou ao Flamengo, no começo de 2025. O jogador também foi, inclusive, chamado por Tite para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Valendo 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) atualmente, na época que defendeu a Amarelinha no Mundial, Danilo detinha um valor de mercado de 13 milhões de euros (R$ 80,2 milhões na cotação atual). Na época, o atleta também atuava na Juventus.

Alex Sandro em ação pelo Flamengo contra o LAFC, pela terceira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Desfalques pro Flamengo

Com a convocação para a disputa dos amistosos contra Senegal e Tunísia, na Europa, Danilo e Alex Sandro se tornarão desfalques para o Rubro Negro. Levando em consideração que a data Fifa será válida do dia 10 à 18 de novembro, é muito provável que os atletas percam o clássico FlaFlu, que será disputado no dia 19.

Perguntado sobre, Ancelotti justificou os desfalques em convocação da Seleção Brasileira.

- Conhecemos o calendário, mas acredito que a prioridade hoje é a seleção brasileira. Então, temos chamado jogadores que acho que podem ajudar a seleção brasileira nesses dois jogos, jogadores do Flamengo e Vitor Roque, do Palmeiras - disse o técnico da Seleção Brasileira.