Vasco x Corinthians e Neymar no Flamengo: assista a live Lance! a Lance!

O programa Lance a Lance! desta sexta-feira (19), às 18h (de Brasília), reúne os principais assuntos do futebol brasileiro, com destaque para a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, após o empate no jogo de ida, e a expectativa para a decisão no Maracanã, incluindo informações de bastidores, prováveis escalações e o ambiente das equipes. Assista ao vídeo abaixo: ⬇️

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A edição de hoje aborda temas relevantes dos grandes clubes do Rio de Janeiro, como a situação da renovação de contrato de Filipe Luís no Flamengo após uma das temporadas mais vitoriosas da história do clube, além da possibilidade de Neymar entrar no radar rubro-negro na próxima janela de transferências.

O noticiário inclui ainda a análise dos bastidores da saída de Davide Ancelotti do Botafogo e a definição do favorito ao comando técnico do clube em 2026, após o anúncio oficial, feito nesta quarta-feira (17), da demissão do treinador da equipe principal. Juntamente com Ancelotti, deixam o clube o preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan, decisão tomada após reuniões realizadas ao longo do dia, enquanto a diretoria informou que a nova comissão técnica será anunciada em breve.

continua após a publicidade

No Fluminense, o programa aborda a saída de Thiago Silva e a divisão de opiniões entre os torcedores após uma temporada sem títulos, em meio à rescisão contratual oficializada na tarde de terça-feira (16), no CT Carlos Castilho, que encerrou a segunda passagem do zagueiro pelo clube onde foi formado, com um total de 212 partidas e 19 gols, além de antecipar em cerca de seis meses o fim do vínculo inicialmente previsto.

A atração conta com apresentação de Fernando David, comentários de Lúcio de Castro, Lucas Borges e João Lidington, além da participação da equipe do Lance!.

continua após a publicidade