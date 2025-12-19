menu hamburguer
Futebol Nacional

Vasco x Corinthians e Neymar no Flamengo: assista a live Lance! a Lance!

Programa acontece nesta sexta-feira (19), às 18h (de Brasília), no YouTube do Lance!

lance sexta-feira
Edição de Lance! a Lance! desta sexta-feira (19) (Foto: Arte/Lance)
O programa Lance a Lance! desta sexta-feira (19), às 18h (de Brasília), reúne os principais assuntos do futebol brasileiro, com destaque para a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, após o empate no jogo de ida, e a expectativa para a decisão no Maracanã, incluindo informações de bastidores, prováveis escalações e o ambiente das equipes. Assista ao vídeo abaixo: ⬇️

A edição de hoje aborda temas relevantes dos grandes clubes do Rio de Janeiro, como a situação da renovação de contrato de Filipe Luís no Flamengo após uma das temporadas mais vitoriosas da história do clube, além da possibilidade de Neymar entrar no radar rubro-negro na próxima janela de transferências.

O noticiário inclui ainda a análise dos bastidores da saída de Davide Ancelotti do Botafogo e a definição do favorito ao comando técnico do clube em 2026, após o anúncio oficial, feito nesta quarta-feira (17), da demissão do treinador da equipe principal. Juntamente com Ancelotti, deixam o clube o preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan, decisão tomada após reuniões realizadas ao longo do dia, enquanto a diretoria informou que a nova comissão técnica será anunciada em breve.

No Fluminense, o programa aborda a saída de Thiago Silva e a divisão de opiniões entre os torcedores após uma temporada sem títulos, em meio à rescisão contratual oficializada na tarde de terça-feira (16), no CT Carlos Castilho, que encerrou a segunda passagem do zagueiro pelo clube onde foi formado, com um total de 212 partidas e 19 gols, além de antecipar em cerca de seis meses o fim do vínculo inicialmente previsto.

A atração conta com apresentação de Fernando David, comentários de Lúcio de Castro, Lucas Borges e João Lidington, além da participação da equipe do Lance!.

Edição de Lance! a Lance! desta sexta-feira (19) (Foto: Arte/Lance)
