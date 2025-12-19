Palermo fala sobre o Fortaleza e revela procura de time da Série A

Ex-técnico do Fortaleza, Martín Palermo falou a respeito de seu período no clube e do desafio na luta contra o rebaixamento. O argentino revelou também que foi procurado por um time da Série A neste mês.

Palermo citou a "conexão" que teve no Tricolor desde a sua chegada. Apesar da melhora e dos bons resultados, a campanha não foi o suficiente para livrar a equipe do rebaixamento. Após o fim do campeonato, o argentino optou por não permanecer.

— Na segunda-feira seguinte ao rebaixamento, me disseram que queriam que eu ficasse, depois da frustração da queda. Foi um turbilhão de estresse que me fez vivenciar coisas que nunca tinha experimentado antes, com 17 jogos em três meses. Foi o desafio de jogar futebol competitivo. O Fortaleza estava bem; tinha uma estrutura muito boa que o sustentava e que lhe permitiu chegar à Copa Sul-Americana - contou em entrevista à "ESPN" da Argentina.

Martín Palermo, ex-técnico do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— O Remo, time que subiu de divisão, me ligou, mas eu precisava de um tempo. Os presidentes de outros times que conheci reconheceram meu trabalho. Vou levar isso comigo, principalmente o reconhecimento da torcida e da diretoria do Fortaleza. Foi tudo muito emocionante, mas senti que estava esgotado - revelou.

Sem Palermo, o Remo fechou com o técnico Juan Carlos Osório para 2026. O ex-São Paulo firmou contrato após a saída de Guto Ferreira.

Palermo cita Deyverson

O treinador ex-Fortaleza citou ainda o atacante Deyverson, que estava afastado no momento de sua chegada. Palermo reverteu a decisão e chegou a escalar o jogador como titular.

— Deyverson é maluco, mas é um daqueles caras que realmente anima o grupo. Ele foi afastado do time porque fazia piadas durante o treino e a primeira coisa que fiz foi trazê-lo de volta. É nessas horas que você toma decisões que sabe que serão positivas. Mudanças significativas começaram a acontecer. Foi uma experiência incrível - finalizou.