Flamengo atualiza situação de Pedro e demais lesionados: 'Material já pronto'

O Departamento Médico do Flamengo atualizou a situação de Pedro e demais lesionados do clube. Os profissionais rubro-negros se mobilizam para que o atacante esteja disponível para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro. O camisa 9 sofreu fratura no antebraço direito durante o jogo de ida da semifinal continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Apesar de a média para a recuperação desse tipo de lesão ser de quatro a oito semanas, a expectativa do DM é que Pedro se recupere em apenas quatro, por ser um atleta jovem. O atacante apresenta evolução e já sente menos dor. Na quarta-feira (5), começará trabalho controlado no campo. Na semana seguinte, trocará a imobilização. Além disso, o clube já preparou um material de proteção para o artilheiro usar nas partidas, similar aos que são utilizados no rosto.

O ex-Fiorentina foi homenageado nesta segunda-feira (3), no Ninho do Urubu, pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo. Em entrevista à televisão do clube, mostrou otimismo sobre estar em campo contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

- Trabalho está sendo bem desenvolvido, espero chegar bem à final que é o principal - afirmou.

Pedro é homenageado pelo Flamengo ao lado de José Boto (Foto: Reprodução / Flamengo TV)

➡️ Pedro, calendário e mais: os desafios do Flamengo até a final da Libertadores

Situação de outros jogadores do Flamengo

Carrascal

Carrascal teve edema ao redor da costela após sair lesionado de jogo contra o Sport no sábado (1º). O colombiano ainda sente dores, devido ao estiramento muscular. O atleta está se medicando, e o Departamento Médico espera que esteja à disposição o mais breve possível. Para o jogo de quarta (5), contra o São Paulo, é dúvida.

Léo Ortiz

O zagueiro se recuperou de lesão no tornozelo de forma acelerada para atuar no confronto de volta contra o Racing. No entanto, Ortiz ainda sente dores e não deve jogar durante esta semana. Segundo os médicos, o defensor até poderia atuar, porém "no sacrifício".

continua após a publicidade

Jorginho

O volante tem a lesão mais leve, uma pequena contusão no músculo da coxa. Avaliado diariamente pelo DM, o italiano está na expectativa apenas de zerar as dores.