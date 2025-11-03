Palmeiras vende mais de 30 mil ingressos para jogo contra o Santos; veja preços e onde comprar

O Palmeiras espera casa cheia para o duelo de quinta-feira (6) contra o Santos, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque até às 11h30 desta segunda-feira (3), o clube divulgou que já vendeu 30 mil ingressos. Os preços começam em R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), no setor Gol Norte.

O público geral já pode comprar as entradas a partir de hoje no site www.ingressospalmeiras.com.br. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 65 pontos, um a mais que o Flamengo, rival direto na disputa pelo título. Restam oito rodadas para o fim da competição, e a equipe de Abel Ferreira leva vantagem sobre o adversário no principal critério de desempate: o número de vitórias.

Preços para não sócios do plano Avanti

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada] Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Preço dos ingressos para a partida entre Palmeiras e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Reprodução)

Meia-entrada para jogos do Palmeiras

Os torcedores que possuem direito à meia-entrada na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras como mandante precisam passar por um novo processo para comprovação do benefício, que ocorrerá de forma exclusivamente virtual antes da aquisição das entradas.

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.

