O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (3) a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, marcados para os dias 15 e 18 de novembro. Entre os nomes anunciados, estão Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, e Vitor Roque, do Palmeiras, o que causará desfalques importantes para os dois clubes durante a Data Fifa.

No Flamengo, o técnico Filipe Luís não poderá contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Danilo na partida contra o Sport, no dia 15, que foi remarcada para o período em que as seleções estarão em atividade. Além disso, há risco de a dupla também desfalcar o time no clássico contra o Fluminense, previsto para o dia 19, logo após o fim da Data Fifa.

O Palmeiras também será afetado. O atacante Vitor Roque, peça fundamental do time de Abel Ferreira na reta final do Campeonato Brasileiro, foi chamado por Ancelotti para os mesmos amistosos. Como os jogos da Seleção acontecem entre os dias 10 e 18, o jovem centroavante será baixa no duelo contra o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Além disso, há chances de Vitor Roque também desfalcar o Palmeiras contra o Atlético-MG, em jogo que ainda será desmembrado pela CBF, e deve acontecer no dia 19 ou 20 deste mês.

Vitor Roque, jogador do Palmeiras, durante partida contra o time do Cruzeiro, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, no estádio Allianz Parque.( Foto: Luis Moura / WPP )

Durante a coletiva após o anúncio, Ancelotti justificou as convocações, destacando que, apesar do impacto nos clubes, a Seleção é prioridade neste momento.

- Conhecemos o calendário, mas acredito que a prioridade hoje é a Seleção Brasileira. Chamamos jogadores que podem ajudar a equipe nesses dois jogos, como os do Flamengo e o Vitor Roque, do Palmeiras - afirmou o treinador italiano.

