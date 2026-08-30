Veja gols em Grêmio x Chapecoense: Enamorado, Pavón e Gustavo marcam Clube gaúcho venceu de virada pela 25ª rodada do Brasileiro

Grêmio venceu de virada o Chapecoense por 3 a 1 neste domingo, (30), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no início do primeiro tempo, Garcez abre o placar cedo mas Enamorado empata logo depois. Na sequência, o clube gaúcho vira a partida.

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Aos 14 minutos do primeiro tempo, Heitor ganha divida e abre do lado direito. Giovanni Augusto levanta a cabeça e cruza para a área, onde Garcez aparece para empurrar para o fundo do gol.

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Veja o gol:

Logo depois! Aos 15 minutos da primeira etapa, Após pressão do Grêmio, a bola sobra para o colombiano, que chuta para o gol. A bola ainda desvia em Gustavo Martins antes de morrrer no fundo das redes.

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Veja o gol de empate:

Aos 27 minutos, após cobrança de escanteio, a zaga da Chape não consegue afastar. Garcez fura e a bola sobra para Pavon, que limpa com a direita e chuta com a esquerda, em um belo gol para virar o placar.

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Veja o gol da virada:

Ampliou! Aos 10 minutos da segunda etapa, Pavon cobra escanteio e Gustavo Martins sobe mais alto do que a marcação para cabecear para o fundo do gol.

Veja o terceiro gol:

Como foi Grêmio x Chapecoense?

O Grêmio teve os primeiros movimentos no ataque, mas a Chapecoense chegou com mais perigo e abriu o placar. Aos 14 minutos, Giovani Augusto cruzou da direita para a área e encontrou Garcez, livre, estufar as redes. A resposta veio logo depois, em chute de fora da área de Enamorado, com desvio de Gustavo Martins, para o empate gremista. A virada saiu 10 minutos depois, aos 27. Autor do gol da Chape, Garcez foi o vilão ao furar em bola dentro da área. Na sobra, Pavon ajeitou para a canhota e marcou belo gol para o Tricolor. O time catarinense arriscou em chutes de fora da área, de Bruno Matias e Heitor, ambos longe do alvo. Túlio Eduardo também teve chance, dentro da área, para defesa de Weverton.

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Partida entre o Gremio e a Chapecoense, valida pela 25a rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A de 2026, realizada na Arena do Gremio, em Porto Alegre, neste domingo, 30 de agosto de 2026.(Foto: Leonardo Mayer/Ag. F8/Folhapress)

A Chape voltou no ataque em busca do empate. Aos quatro, Giovanni Augusto cruzou na cabeça de Marcinho, que errou o alvo. O camisa 10 teve outra chegada ao ataque, mas bateu alto demais. Foi então que o Grêmio ampliou. Aos 10, Pavon cobrou escanteio e Gustavo Martins subiu para mandar de cabeça para o gol, o terceiro tricolor. Com o placar encaminhado, o Tricolor viu o rival crescer na partida. Miguel Carvalho, no primeiro toque na bola, bateu no cantinho, para fora. O jovem espanhol teve outra oportunidade mais tarde, também sem acertar o alvo, mas mais uma vez com perigo. Em nova chegada da Chape, de Franco Rossi, Weverton fez uma defesa incrível para evitar o gol. Tetê ainda tentou nos acréscimos, mas parou em Anderson.

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