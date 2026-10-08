O Flamengo eliminou o Vasco da Copa do Brasil Sub-20 nesta quinta-feira. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, no clássico, o Rubro-Negro venceu a disputa de pênaltis por 4 a 3 e garantiu a classificação. Andrey Fernandes marcou os dois gols do Cruz-Maltino, enquanto Joshua e Josmar balançaram as redes para a equipe rubro-negra.

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Jogadores em Flamengo x Vasco pelo Copa do Brasil Sub-20 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Como foi Vasco x Flamengo?

O Cruz-Maltino abriu o placar ainda no primeiro tempo. Bruno Lopes cruzou pela esquerda, e Andrey Fernandes, de peito, completou para o fundo das redes, colocando o Cruz-Maltino em vantagem antes do intervalo.

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Logo no início da segunda etapa, o Flamengo chegou ao empate. Diego Guimarães tentou o drible da vaca em Bruno André, caiu na área, e o árbitro marcou pênalti. Joshua foi para a cobrança, bateu no meio do gol, e a bola passou por baixo de Phillipe Gabriel.

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Cinco minutos depois, o Rubro-Negro virou o placar. Em jogada pela direita, Sayago cruzou rasteiro, e Josmar apareceu no meio da defesa vascaína para completar e colocar o Flamengo em vantagem.

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A situação do Vasco ficou mais complicada quando Avellar acertou o rosto de Joshua com o braço esquerdo e recebeu cartão vermelho. Mesmo com um jogador a menos, porém, o Cruz-Maltino buscou o empate. Diego Minete invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado. Na segunda trave, Andrey Fernandes apareceu novamente para marcar e deixar tudo igual.

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Com o empate por 2 a 2 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Flamengo venceu por 4 a 3 e eliminou o Vasco da Copa do Brasil Sub-20.

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