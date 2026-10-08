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Banco de reservas vira fonte de gols para o Vasco de Pedro Emanuel

Jogadores que começam no banco marcaram oito dos 29 gols da equipe desde a chegada de Pedro Emanuel

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 15:30
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David comemora gol da virada do Vasco contra o Olimpia
David comemora gol da virada do Vasco contra o Olimpia (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

O rodízio do time promovido por Pedro Emanuel desde sua chegada ao Vasco tem produzido efeitos além da preservação física do elenco. Ao manter diferentes jogadores em ritmo de jogo e dar oportunidades ao longo das partidas, o treinador também tem conseguido respostas importantes de quem começa no banco de reservas.

Desde a chegada do português, que completou 20 partidas no comando da equipe na vitória sobre o Botafogo, 29 gols foram marcados pelo Vasco. Deste total, oito foram anotados por jogadores que começaram as partidas no banco e entraram no decorrer dos jogos, o que representa 27,59% dos gols no período.

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David é quem mais balançou as redes como opção durante as partidas, com três gols. Spinelli aparece na sequência, com dois, enquanto Colidio, Ramon Rique e Puma Rodríguez marcaram uma vez cada após saírem do banco.

Puma Rodríguez celebra o terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Puma Rodríguez celebra o terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando / Código 19 / Folhapress)

A contribuição dos reservas reforça uma das ideias de Pedro Emanuel desde que chegou ao clube: manter o elenco envolvido e preparado, mesmo quando alguns jogadores não estão entre os titulares. O treinador entende que todos precisam se sentir importantes para estarem prontos quando receberem uma oportunidade.

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Após a classificação do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil, diante do Fluminense, Pedro Emanuel destacou justamente a importância de manter os jogadores motivados e preparados para contribuir quando forem acionados.

- É importante que o jogador acredite que será sempre valioso para a equipe, mesmo que alguns sejam menos utilizados. Mas vão tentar dar o melhor quando tiverem oportunidade. Eles estão mais do que preparados para jogar e vão esperar pela hora certa.

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Pedro Emanuel durante coletiva do Vasco
Pedro Emanuel durante coletiva do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

A estratégia também ajuda a explicar por que o Vasco tem encontrado respostas diferentes ao longo das partidas. Com espaço para diferentes jogadores e sem repetir uma escalação titular desde sua chegada, Pedro Emanuel mantém o elenco em ritmo de jogo e cria alternativas durante as partidas.

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