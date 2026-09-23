O Fluminense de Marcão já tem uma base definida para a reta decisiva da temporada. Entre mudanças por opção técnica, lesões e preservação de titulares, alguns jogadores se mantiveram presentes em praticamente todos os compromissos desde que o treinador assumiu o comando. Fábio lidera a relação, enquanto Renê, Martinelli, Canobbio e Hulk aparecem entre os nome mais utilizados.

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O levantamento do Lance! considera as nove partidas de Marcão no comando do Fluminense, sendo seis pelo Campeonato Brasileiro e três pela Libertadores. Nesse período, o treinador conquistou quatro vitórias, um empate e uma derrota na competição nacional, além de conduzir a equipe à semifinal continental.

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Fábio foi o único jogador que começou os nove confrontos. Renê, Martinelli, Canobbio e Hulk aparecem logo atrás, com oito titularidades cada. Os números mostram quais atletas tiveram presença mais constante, mesmo com a rotatividade pela gestão física.

Quem são os jogadores mais utilizados por Marcão no Fluminense? (Jogos como titular)

9 jogos:

- Fábio

8 jogos:

- Renê

- Martinelli

- Canobbio

- Hulk

7 jogos:

- Ganso

- Soteldo

6 jogos:

- Guga

5 jogos:

- Thiago Silva

- Millán

- Nonato

4 jogos:

- Ignacio

- Hércules

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No período, Hulk é o jogador com mais participações em gol pelo Fluminense. O camisa 7 marcou seis gols e distribuiu três assistências em oito jogos sob o comando de Marcão. As nove participações diretas em gols incluem atuações decisivas nas quartas de final da Libertadores, contra o Platense, e na vitória sobre o Corinthians, quando marcou duas vezes na Neo Química Arena.

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Jogadores que vem do banco

Ganso e Kevin Serna também entraram em campo nas nove partidas do treinador, embora tenham começado parte delas no banco de reservas.

O camisa 10 foi titular sete vezes e entrou nas outras duas oportunidades. Contra o Corinthians, por exemplo, começou entre os suplentes e foi acionado no segundo tempo, quando o Fluminense precisava recuperar o controle da posse de bola. O meia participou da jogada do segundo gol de Hulk, que recolocou a equipe em vantagem.

Com Marcão, Ganso retoma protagonismo no Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Folhapress)

Serna apresenta situação diferente. O colombiano começou apenas duas partidas, mas foi utilizado nos outros sete confrontos e fez gols importantes.

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Lucho Acosta também esteve presente em oito dos nove jogos, com duas titularidades. O argentino e Ganso oferecem características distintas para a organização do meio-campo, permitindo a Marcão alterar a formação e o ritmo da equipe de acordo com as necessidades de cada partida.

O Fluminense chegou à Data Fifa depois da vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians e terá até 8 de outubro, quando enfrenta o Coritiba, para se preparar para a sequência da temporada.