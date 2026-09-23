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Paulinho intensifica recuperação durante Data Fifa, e Palmeiras busca 'zerar' DM

Camisa 10 realiza atividades específicas enquanto elenco tem período de descanso com a pausa no calendário

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
23/09/2026 05:10
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Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Paulinho segue em recuperação de uma lesão muscular no tendão do adutor longo da coxa direita e terá um cronograma específico com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do Palmeiras durante a Data Fifa. O objetivo é deixá-lo à disposição para o próximo compromisso da equipe, em 8 de outubro, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

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Diferentemente do restante do elenco alviverde, que recebeu folga até sexta-feira (22), quando retomará as atividades, Paulinho seguirá realizando trabalhos na Academia de Futebol. A última partida do camisa 10 foi em julho, na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, seu antigo clube. O jogo marcou a primeira titularidade do atacante na atual temporada.

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Ao todo, Paulinho soma 25 partidas pelo Palmeiras desde sua contratação, em dezembro de 2024, sendo apenas duas como titular. O atacante, porém, registra sete participações em gols, média de aproximadamente uma a cada três jogos.

Paulinho durante treino do Palmeiras
Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras busca 'zerar' o departamento médico

Paulinho e Jefté são os únicos jogadores do Palmeiras atualmente sob os cuidados do departamento médico. O atacante, como citado anteriormente, realiza trabalhos para voltar a atuar após a pausa para a Data Fifa. A equipe tem 14 partidas confirmadas no período, número que pode chegar a 16 caso avance às finais da Copa do Brasil e da Libertadores.

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Jefté segue em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, realizada após a lesão sofrida na vitória sobre a Chapecoense, antes da pausa para a Copa do Mundo. De acordo com apuração do Lance!, o lateral ainda deve levar alguns meses para retornar aos gramados. A previsão, neste momento, é que volte a ficar à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira apenas em 2027.

A ausência de Jefté, somada à sequência de problemas físicos de Piquerez ao longo do ano, abriu espaço para o jovem Arthur. Formado nas categorias de base do clube, o lateral passou de terceira opção no setor a titular em algumas oportunidades.

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A Fiorentina, da Itália, chegou a sinalizar uma proposta de 13 milhões de euros pelo jogador na última janela de transferências, mas a direção alviverde manteve o planejamento de não negociar suas principais peças. A única exceção foi o meia Allan, vendido ao Manchester City.

Apesar de não ter interesse em negociar a Cria da Academia, o clube considerou "irrecusável" a proposta de 37,5 milhões de euros do Manchester City. O valor, inclusive, aproximou o Palmeiras da meta de vendas estabelecida para a temporada 2026.

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