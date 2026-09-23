A nova regra para jogadores estrangeiros no Brasileirão não afetará o Flamengo, mas, sim, os seus rivais. Essa é a avaliação de Marcos Braz sobre a mudança aprovada pelos clubes das Séries A e B na última segunda-feira (21). A redução do limite de atletas nascidos fora do Brasil, então, prejudicaria a qualificação dos elencos e, consequentemente, o nível do futebol nacional.

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— Na minha análise, isso não ferra nada o Flamengo. Na minha humilde opinião, isso beneficia o Flamengo. É ruim para o futebol brasileiro. É ruim pela qualificação dos elencos do futebol brasileiro. E isso, a longo prazo, será um tiro no pé de todos esses clubes que não têm estrutura, que acham que prejudicaram o Flamengo, mas foram muito mal assessorados. E eu entendo com que essa medida, a longo prazo, ela beneficie o Flamengo — defendeu Marcos Braz.

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A diminuição gradual de estrangeiros foi proposta pela CBF em reunião com clubes das Séries A e B. A entidade se baseou em um estudo que apontou uma queda de 40% nos minutos jogados por atletas com menos de 23 anos no Brasil desde que o limite de jogadores nascidos no exterior subiu para nove, há dois anos.

O mesmo estudo mostra que a redução não deverá impactar a maioria dos clubes. Este ano, em média, 5,4 estrangeiros foram relacionados para partidas do Brasileirão das Séries A e B, enquanto a média dos que efetivamente entraram em campo está em 4,3 por jogo. Em apenas 29 de 430 partidas (6%), o limite de nove atletas foi atingido.

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Flaco López recebe a marcação de Varela na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Para Marcos Braz, porém, o futebol brasileiro será, sim, afetado pela mudança. Em entrevista ao "Coluna do Fla", o ex-dirigente rubro-negro chegou a afirmar que essa medida não duraria muitos anos.

— Eu não tenho dúvida disso. Eu vou falar aqui um pouquinho, eu vou ser um pouco mais ousado. Isso aí, com certeza, será revisado. Talvez um pouquinho mais daqui a uns dois, três anos, para a vergonha não ser tanta. Porque rever isso aí ano que vem ou daqui a um ano, um ano e meio, seria desqualificar totalmente a quem propôs essas teorias aí. Vocês lembrarão de mim. Isso aí será revogado em pouco tempo. Isso é uma piada — disse.

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Entenda a nova regra do Brasileirão

Clubes do Brasileirão das Séries A e B aprovaram na última segunda-feira (21) uma redução gradual do número de atletas estrangeiros nos elencos a partir do próximo ano. Desde 2024, cada agremiação pode relacionar até nove atletas de fora do país para as partidas do campeonato nacional, mas, no próximo ano, esse limite cairá para oito. Haverá redução de um atleta por temporada até 2030, quando será permitido no máximo cinco estrangeiros por clube.

Além da diminuição gradual de atletas estrangeiros, outro ponto aprovado é a divisão dos 50 jogadores inscritos para o Brasileirão em duas listas. Em 2027, a Lista A terá 30 atletas sem restrição de idade, enquanto a Lista B terá 20 atletas Sub-23 (não necessariamente formados no próprio clube).

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