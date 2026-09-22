Thiago Silva completa 42 anos como referência técnica e pilar do Fluminense
Capitão tem carga controlada e é poupado em alguns jogos, mas permanece como peça importante do Tricolor
Thiago Silva completa 42 anos nesta terça-feira (22) ainda como protagonista no Fluminense. Capitão e titular nos principais compromissos da temporada, o zagueiro encontrou na gestão física e na leitura de jogo caminhos para continuar competitivo em uma fase da carreira na qual poucos jogadores de linha permanecem atuando em alto nível.
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O Fluminense controla a utilização do defensor, que já foi poupado em partidas do Campeonato Brasileiro e também tem a carga administrada durante os treinamentos. A estratégia é preservar o camisa 3 para os momentos considerados mais importantes do calendário.
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Foi assim, por exemplo, antes de compromissos decisivos pela Libertadores. Em alguns jogos do Brasileiro, Marcão optou por outras formações na defesa para diminuir a sequência do capitão. Contra Palmeiras, na estreia do treinador, Thiago começou no banco, justamente em meio ao planejamento para o torneio continental.
Nas partidas decisivas, o zagueiro é indispensável no time titular do Fluminense. Thiago Silva disputou os dois confrontos das quartas de final contra o Platense e voltou a jogar os 90 minutos na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena.
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Gestão de carga no Fluminense ajuda Thiago Silva aos 42
O próprio zagueiro já detalhou como funciona esse controle no dia a dia. Thiago mantém diálogo direto com a comissão técnica e, em determinadas atividades, encerra o treino antes dos companheiros quando considera que atingiu a carga necessária.
— Não, se você fica algum tempo sem jogar, você perde um pouquinho da sua capacidade física. Mas eu acho que a gente tem grandes profissionais no clube que conseguem, de alguma forma, dosar isso e fazer que, para mim, fique um pouco mais fácil. O que eu quero dizer, em alguns treinos, eu não acabo os treinos, eu sou sacado um pouquinho antes.
A experiência também mudou a maneira como Thiago Silva ocupa o campo. O capitão entende que a leitura antecipada de uma jogada permite economizar movimentos e evitar situações nas quais precisaria compensar posicionamentos com velocidade.
— Além disso, porque eu consigo ler algumas jogadas. Então, não preciso ficar correndo muito para tentar, de repente, cortar uma bola ou fazer uma cobertura. Então, a experiência me ajuda nesse sentido, mas também com essa abertura da comissão técnica nesse sentido de treino, de ser sacado um pouquinho antes.
Esse gerenciamento permite que o Fluminense escolha quando exigir mais de Thiago Silva. Em vez de acumular minutos indiscriminadamente, a comissão busca tê-lo em melhores condições, principalmente para confrontos de maior peso.
Zagueiro não é o único a 'desafiar o tempo'
A longevidade virou uma característica marcante do atual elenco tricolor. Thiago divide o vestiário com outros dois jogadores acima dos 40 anos que continuam exercendo papéis relevantes: Fábio, de 45, e Hulk, de 40.
Fábio continua como titular absoluto no gol e acumula recordes de longevidade. Hulk, por sua vez, vive um dos melhores momentos ofensivos desde que chegou ao clube e, aos 40, tornou-se um dos protagonistas do time de Marcão.
Aos 42, Thiago Silva tem mais uma decisão continental pela frente no Fluminense
O aniversário chega com o Fluminense entre os quatro melhores da América. O próximo desafio será o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, com o primeiro jogo no Maracanã e a definição da vaga em São Paulo.
Thiago Silva disputou sua primeira final do torneio pelo Fluminense em 2008. Dezoito anos depois, o zagueiro terá a chance de se tornar campeão.
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