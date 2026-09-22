Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Thiago Silva completa 42 anos como referência técnica e pilar do Fluminense

Capitão tem carga controlada e é poupado em alguns jogos, mas permanece como peça importante do Tricolor

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 15:56
Favorite o Lance! no Google
Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense
Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)

Thiago Silva completa 42 anos nesta terça-feira (22) ainda como protagonista no Fluminense. Capitão e titular nos principais compromissos da temporada, o zagueiro encontrou na gestão física e na leitura de jogo caminhos para continuar competitivo em uma fase da carreira na qual poucos jogadores de linha permanecem atuando em alto nível.

Zuenir Ventura na Feira Nacional do Livro, em Ribeirão Preto

Fluminense lamenta morte de Zuenir Ventura, referência no jornalismo e tricolor apaixonado

Fora de Campo
Há 4 horas
Castillo comemora o primeiro gol com a camisa do Fluminense no duelo contra o Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Fluminense até 2030

Fluminense
Há 35 minutos
Marcão em ação pelo Fluminense

Marcão, do Fluminense, tem 2º melhor aproveitamento entre técnicos do Brasileirão

Fluminense
Há 21 horas

O Fluminense controla a utilização do defensor, que já foi poupado em partidas do Campeonato Brasileiro e também tem a carga administrada durante os treinamentos. A estratégia é preservar o camisa 3 para os momentos considerados mais importantes do calendário.

continua após a publicidade

➡️Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Fluminense até 2030

Foi assim, por exemplo, antes de compromissos decisivos pela Libertadores. Em alguns jogos do Brasileiro, Marcão optou por outras formações na defesa para diminuir a sequência do capitão. Contra Palmeiras, na estreia do treinador, Thiago começou no banco, justamente em meio ao planejamento para o torneio continental.

Nas partidas decisivas, o zagueiro é indispensável no time titular do Fluminense. Thiago Silva disputou os dois confrontos das quartas de final contra o Platense e voltou a jogar os 90 minutos na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️Marcão, do Fluminense, tem 2º melhor aproveitamento entre técnicos do Brasileirão

Gestão de carga no Fluminense ajuda Thiago Silva aos 42

O próprio zagueiro já detalhou como funciona esse controle no dia a dia. Thiago mantém diálogo direto com a comissão técnica e, em determinadas atividades, encerra o treino antes dos companheiros quando considera que atingiu a carga necessária.

— Não, se você fica algum tempo sem jogar, você perde um pouquinho da sua capacidade física. Mas eu acho que a gente tem grandes profissionais no clube que conseguem, de alguma forma, dosar isso e fazer que, para mim, fique um pouco mais fácil. O que eu quero dizer, em alguns treinos, eu não acabo os treinos, eu sou sacado um pouquinho antes.

continua após a publicidade

A experiência também mudou a maneira como Thiago Silva ocupa o campo. O capitão entende que a leitura antecipada de uma jogada permite economizar movimentos e evitar situações nas quais precisaria compensar posicionamentos com velocidade.

Thiago Silva orienta Fluminense contra o Corinthians
Thiago Silva orienta Fluminense contra o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

— Além disso, porque eu consigo ler algumas jogadas. Então, não preciso ficar correndo muito para tentar, de repente, cortar uma bola ou fazer uma cobertura. Então, a experiência me ajuda nesse sentido, mas também com essa abertura da comissão técnica nesse sentido de treino, de ser sacado um pouquinho antes.

continua após a publicidade

Esse gerenciamento permite que o Fluminense escolha quando exigir mais de Thiago Silva. Em vez de acumular minutos indiscriminadamente, a comissão busca tê-lo em melhores condições, principalmente para confrontos de maior peso.

Zagueiro não é o único a 'desafiar o tempo'

A longevidade virou uma característica marcante do atual elenco tricolor. Thiago divide o vestiário com outros dois jogadores acima dos 40 anos que continuam exercendo papéis relevantes: Fábio, de 45, e Hulk, de 40.

continua após a publicidade

Fábio continua como titular absoluto no gol e acumula recordes de longevidade. Hulk, por sua vez, vive um dos melhores momentos ofensivos desde que chegou ao clube e, aos 40, tornou-se um dos protagonistas do time de Marcão.

Aos 42, Thiago Silva tem mais uma decisão continental pela frente no Fluminense

O aniversário chega com o Fluminense entre os quatro melhores da América. O próximo desafio será o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, com o primeiro jogo no Maracanã e a definição da vaga em São Paulo.

continua após a publicidade

Thiago Silva disputou sua primeira final do torneio pelo Fluminense em 2008. Dezoito anos depois, o zagueiro terá a chance de se tornar campeão.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Castillo comemora o primeiro gol com a camisa do Fluminense no duelo contra o Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense

Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Fluminense até 2030

Há 1 hora
Zuenir Ventura na Feira Nacional do Livro, em Ribeirão Preto

Fora de Campo

Fluminense lamenta morte de Zuenir Ventura, referência no jornalismo e tricolor apaixonado

Há 4 horas
Marcão em ação pelo Fluminense

Fluminense

Marcão, do Fluminense, tem 2º melhor aproveitamento entre técnicos do Brasileirão

Há 21 horas
Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Futebol Nacional

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Há 22 horas
Premiação Copa do Brasil

Futebol Nacional

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Há 22 horas
Taça troféu da Libertadores

Libertadores

Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Há 1 dia
Mais LANCE!
Taça troféu da Libertadores

Palmeiras x Fluminense: Conmebol define datas da semi da Libertadores e mantém decisão no Nubank Parque

Hulk comemora gol contra o Corinthians

Aos 40, Hulk desafia o tempo e vira protagonista do Fluminense de Marcão

Marcão comanda treino do Fluminense

Fluminense respira antes de reta decisiva e ganha tempo para afinar o time

Daronco rodeado de jogadores em Athletico x Bahia

Lance em Athletico x Bahia revolta torcedores do Fluminense: 'Ainda prejudica'

Thiago Silva orienta Fluminense contra o Corinthians

Thiago Silva exalta maturidade do Fluminense, mas faz alerta: 'Não podemos sofrer gols assim'

Marcão na vitória do Fluminense sobre o Corinthians

Marcão destaca evolução do Fluminense na vitória sobre o Corinthians: 'Identidade'

Hulk comemora gol do Fluminense sobre o Corinthians

Hulk exalta Marcão depois de vitória do Fluminense: 'Merece'

Hulk comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Corinthians pelo Brasileirão

Em tarde de Hulk, Fluminense vence o Corinthians no Brasileirão e volta ao G-4

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira avalia possível pênalti em Corinthians x Fluminense

Ramon Abatti Abel com o braço erguido e de uniforme laranja

Decisão da arbitragem em Corinthians x Fluminense viraliza: 'Pipocou'

Corinthians e Fluminense se enfrentando pelo Brasileirão

Veja gols em Corinthians x Fluminense: Hulk marca dois

Marcão em ação pelo Fluminense

Marcão promove mudanças na escalação do Fluminense para o duelo contra o Corinthians

German Cano comemora gol pelo Fluminense

Cano projeta Flamengo x Fluminense na final da Libertadores: 'Seria especial'