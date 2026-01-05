O Mirassol acertou mais uma contratação para a temporada de 2026. Trata-se do meio-campista Eduardo, ex-Cruzeiro, Botafogo e Fluminense, que chega para reforçar a equipe na disputa da Libertadores. A informação foi divulgada pelo 'ge'.

Eduardo tinha contrato com o Cruzeiro até o fim deste ano e não teve o vínculo renovado. Mesmo com apenas uma temporada pela Raposa, o clube mineiro foi o quinto que o meio-campista mais defendeu na carreira.

Ao todo, disputou 51 partidas, marcou cinco gols e distribuiu uma assistência. Apesar de não ser titular absoluto, o jogador era bem quisto pelo técnico Leonardo Jardim, que costumava utilizá-lo ao longo do segundo tempo das partidas.

Na carreira, Eduardo também acumula passagens por Porto, Fluminense, Estoril, de Portugal, Nice, da França, e Al-Hilal. Revelado pelo Desportivo Brasil, o meio-campista iniciou a trajetória profissional em 2008.

Reforços no Mirassol

O primeiro nome confirmado foi o do centroavante André Luís, de 31 anos. O jogador atuava no futebol chinês, onde defendia o Shanghai Shenhua, e também acumula passagens pelo futebol português, atuando por Moreirense e Chaves. No Brasil, vestiu as camisas de Botafogo e Grêmio, clube pelo qual foi revelado.

Na sequência, o clube oficializou a contratação do volante Yuri Lara, também de 31 anos. O jogador estava no Yokohama, do Japão, onde atuou nas últimas três temporadas. No futebol brasileiro, defendeu Vasco, CSA, Ferroviária e Bahia.

Outro reforço anunciado foi o atacante Rodrigo Rodrigues, de 25 anos. O atleta soma passagens pelas categorias de base de Real Madrid e Valencia, além de ter defendido o Palmeiras. Seu último clube foi o Operário-PR, com quem tinha contrato até o fim de 2026, mas acertou a saída em dezembro.

Eduardo vai reforçar o Mirassol (Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro)

O atacante Nathan Fogaça, também vindo do Operário-PR, foi mais um nome confirmado. Revelado pelo Coritiba, o jogador teve experiência no futebol norte-americano, com passagens por San Antonio FC e Portland Timbers, da MLS.

Por fim, o nome mais recente anunciado pelo Mirassol foi o do meia Lucas Mugni, que chega para completar a lista de reforços do clube para a próxima temporada. Na carreira, além do Ceará, o jogador passou por Colón/ARG, Flamengo, Newell's Old Boys/ARG, Rayo Majadohonda/ESP, Everton/CHI, Lanús/ARG, Oriente Petrolero/BOL, Sport, Gençlerbirligi/TUR e Bahia.

