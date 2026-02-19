Com surpresa, Filipe Luís define escalação do Flamengo contra o Lanús pela Recopa

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Lanús nesta quinta-feira (19), no Estádio Ciudad de Lanús, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Botafogo no último domingo (15), pelo Campeonato Carioca. Para a decisão, o Rubro-Negro entra em campo com "força máxima".

Elenco do Flamengo é cinco vezes mais valioso que o do Lanús

A grande surpresa fica por conta da ausência de um atacante de referência no time. Pedro e Bruno Henrique iniciam a partida no banco de reservas, enquanto Jorge Carrascal deve ocupar a função de homem mais avançado.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Lanús tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha.

Desfalques do Flamengo

Além de Saúl Ñíguez e Jorginho, que vêm tratando contusões e já não vinham sendo relacionados nos últimos compromissos da equipe, Gonzalo Plata também não está disponível para o duelo decisivo. O equatoriano cumpre o último dos dois jogos de suspensão que recebeu ao ser expulso no jogo de volta da semifinal da Libertadores 2025, contra o Racing.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Mais informações de Lanús x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

LANÚS X FLAMENGO

Jogo de ida - Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estadio Ciudad de Lanús, Lanús (ARG)

📺 Onde assistir: Espn e Disney+

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

