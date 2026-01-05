Ex-Real Madrid, Flamengo e mais: veja todos os reforços do Mirassol para 2026
Clube confirmou cinco contratações até o momento para uma temporada marcada por calendário cheio
Após lidar com diversas saídas e precisar repor peças de olho na temporada de 2026, o Mirassol começou a anunciar seus reforços para um ano que promete ser histórico, já que o clube disputará pela primeira vez a Libertadores, além das competições nacionais.
O primeiro nome confirmado foi o do centroavante André Luís, de 31 anos. O jogador atuava no futebol chinês, onde defendia o Shanghai Shenhua, e também acumula passagens pelo futebol português, atuando por Moreirense e Chaves. No Brasil, vestiu as camisas de Botafogo e Grêmio, clube pelo qual foi revelado.
Na sequência, o clube oficializou a contratação do volante Yuri Lara, também de 31 anos. O jogador estava no Yokohama, do Japão, onde atuou nas últimas três temporadas. No futebol brasileiro, defendeu Vasco, CSA, Ferroviária e Bahia.
Outro reforço anunciado foi o atacante Rodrigo Rodrigues, de 25 anos. O atleta soma passagens pelas categorias de base de Real Madrid e Valencia, além de ter defendido o Palmeiras. Seu último clube foi o Operário-PR, com quem tinha contrato até o fim de 2026, mas acertou a saída em dezembro.
O atacante Nathan Fogaça, também vindo do Operário-PR, foi mais um nome confirmado. Revelado pelo Coritiba, o jogador teve experiência no futebol norte-americano, com passagens por San Antonio FC e Portland Timbers, da MLS.
Por fim, o nome mais recente anunciado pelo Mirassol foi o do meia Lucas Mugni, que chega para completar a lista de reforços do clube para a próxima temporada. Na carreira, além do Ceará, o jogador passou por Colón/ARG, Flamengo, Newell's Old Boys/ARG, Rayo Majadohonda/ESP, Everton/CHI, Lanús/ARG, Oriente Petrolero/BOL, Sport, Gençlerbirligi/TUR e Bahia.
Veja abaixo a lista completa dos jogadores de saída do Mirassol
- Bruno Bertinato – Portuguesa (retorno de empréstimo)
- Chico da Costa – Cerro Porteño (retorno de empréstimo)
- Danielzinho – São Paulo (saída em definitivo)
- Gabriel – Sporting Cristal (saída em definitivo)
- Gabriel Knesowitsch – Cuiabá (retorno de empréstimo)
- Guilherme Marques – sem clube (contrato encerrado)
- Maceió – Portuguesa (retorno de empréstimo)
- Matheus Bianqui – Novorizontino (retornou de empréstimo ao Coritiba e foi repassado)
- Matheus Sales – Botafogo-SP (saída em definitivo)
- PH – Noroeste (retorno de empréstimo)
Calendário de 2026
Após campanha histórica em 2025, o Mirassol terá mais desafios nesta temporada. O time disputará o Paulistão, que já conheça nesta semana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A estreia da equipe no estadual será dia 11 de janeiro, contra o São Paulo, no Maião.
