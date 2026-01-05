Corinthians? Paulinho admite propostas para deixar o Mirassol

Especulado no Corinthians, o executivo de futebol do Mirassol, Paulinho confirmou que vai permanecer no clube para a temporada de 2026. A confirmação foi feita em entrevista coletiva nesta segunda-feira (5).

Paulinho revelou que recebeu ofertas para deixar o clube do interior, mas optou por seguir no Mirassol e dar continuidade ao projeto, que inclui a disputa da Libertadores.

— Realmente foram alguns convites que eu recebi para deixar o Mirassol, porém, como eu sempre falo, quando eu cheguei aqui, eu coloquei uma missão primeiro como coordenador e depois como diretor executivo, que era levar o Mirassol a uma sul-americana e levamos a Libertadores. Então, eu sou um cara que tenho muita gratidão ao clube, só que essa gratidão também se estende pelo meu trabalho — disse.

— Acho que a maioria sabe, eu sou funcionário do Mirassol, não tenho contrato, mas seja num papel, um guardanapo, nós renovamos o meu contrato. Então, assim, é a palavra — completou.

Em tom cauteloso, Paulinho destacou a imprevisibilidade do futebol ao comentar sobre o futuro e evitou cravar qualquer possibilidade de saída. O jogador reforçou que, apesar das incertezas naturais da carreira, segue totalmente concentrado no planejamento do Mirassol para 2026.

— Como eu falei na última partida do ano, é difícil você saber quando vai sair, se vai sair, porque o futebol é dinâmico. Pode ser que um dia aconteça, mas eu não sei quando. Então, continuo focado com o planejamento de 2026 com o Mirassol, espero que a gente possa iniciar e terminar a temporada da melhor maneira possível — apontou.

Paulinha comenta objetivos do Mirassol na temporada (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Marcelo Paz assumiu o comando no Corinthians

Marcelo Paz iniciou sua trajetória no Corinthians. Contratado no dia 27 de dezembro para substituir Fabinho Soldado, o novo executivo de futebol do Timão teve o primeiro contato com os jogadores neste fim de semana, após a reapresentação do elenco.

O profissional terá a missão de ser o principal responsável pelo futebol no CT Dr. Joaquim Grava, função exercida anteriormente por Fabinho Soldado, que foi bastante elogiado por atletas e membros da comissão técnica.

O novo dirigente também destacou o bom ambiente do grupo, campeão da Copa do Brasil no fim da última temporada.