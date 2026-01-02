Nova gestora do time feminino do Mirassol chega nesta semana

O Mirassol iniciou o ano com novidades no departamento de futebol feminino, ainda que sem anúncios oficiais. Segundo apurou o Lance!, a gestora escolhida para comandar o futebol feminino do clube deve chegar entre esta sexta-feira e o fim de semana, e a partir disso o Mirassol pretende definir todo o cronograma do projeto.

Em dezembro, durante participação em um programa da Rádio TS, o vice-presidente Juninho Antunes revelou que o clube já havia fechado com uma gestora, mas o nome ainda segue em sigilo.

A ideia é que, após a chegada dela, sejam desenhadas a apresentação oficial, os anúncios de comissão técnica e até a estratégia de comunicação do futebol feminino.

O clube parte do princípio de que o projeto será construído do zero, o que inclui a possibilidade de criação de canais próprios de comunicação do Mirassol feminino.

Relembre antecedentes

Em novembro, registros mostram Paulinho, executivo de futebol do Mirassol, ao lado de Nina Bueno, ex-jogadora e empresária do futebol feminino. Em contato com o Lance!, a assessoria do dirigente confirmou que o clube iniciou o planejamento, embora, naquele momento, não houvesse "nada concreto", e sim reuniões em andamento.

À época, o foco do Mirassol era receber profissionais ligados ao futebol feminino, estreitar relações e apresentar a estrutura do Centro de Treinamento, além de iniciar as conversas para a montagem do elenco visando 2026.

Entenda obrigatoriedade da Conmebol que o Mirassol atenderá

Desde 2018, a Conmebol exige que todos os clubes participantes de suas competições masculinas tenham uma equipe feminina própria ou associada. A medida faz parte do novo estatuto e regulamento de clubes publicado em 2016, que passou a ser aplicado de forma efetiva a partir de 2019.

O regulamento determina que:

O solicitante (à licença) deverá ter uma primeira equipe feminina ou associar-se a um clube que possua o mesmo. Além disso, deverá ter pelo menos uma categoria juvenil feminina ou associar-se a um clube que possua. Em ambos os casos, o solicitante deverá prover suporte técnico, equipamento e infraestrutura necessária para o desenvolvimento de ambas as equipes, com participação em competições nacionais e regionais reconhecidas pela respectiva associação membro.

A exigência levou os clubes da Série A do Brasileirão a se movimentarem nos últimos anos para se adequar, e agora o Mirassol segue o mesmo caminho. A equipe está na quarta colocação do Brasileirão masculino e próximo de confirmar vaga na Libertadores.