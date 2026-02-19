CBF cobra Fifa e Uefa por punições em caso de injúria racial contra Vini Jr
Presidente Samir Xaud envia carta às entidades internacionais sobre o caso
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou nesta quinta-feira (19) cartas à Fifa e à Uefa pedindo rigor na punição aos envolvidos em novo caso de injúria racial contra Vini Jr, no duelo entre Real Madrid e Benfica, na última terça-feira (17). No documento, assinado pelo presidente Samir Xaud, a entidade solicita monitoramento da entidade internacional e a adoção de medidas por parte dos europeus para identificar e punir os responsáveis.
À Fifa, a CBF agradeceu a manifestação pública de solidariedade do presidente Gianni Infantino e destacou as alterações nos artigos 15 e 30 do código disciplinar, que ampliam mecanismos de combate à discriminação no futebol.
À Uefa, a entidade brasileira afirmou que a entidade tem papel de liderança no enfrentamento ao racismo e citou o artigo 2 de seu estatuto, que estabelece a promoção do futebol sem discriminação, e o artigo 7bis, que determina a implementação de medidas efetivas para coibir ofensas raciais. A CBF também formalizou pedido de investigação detalhada sobre o episódio, com consideração ao relato da vítima e de testemunhas.
O caso ocorreu na terça-feira (17), durante a partida entre Benfica e Real Madrid, no Estádio da Luz, pela Champions League. Após marcar um gol, Vini Jr relatou ao árbitro François Letexier ofensas atribuídas ao jogador Gianluca Prestianni.
O árbitro acionou o protocolo antirracismo da FIFA, interrompeu a partida e comunicou o estádio. Segundo relatos da imprensa europeia, após o anúncio houve novos episódios de ofensas raciais e imitações de sons de macaco direcionados ao atleta brasileiro.
