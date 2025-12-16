Jogador se despede do Cruzeiro: 'Estarei sempre na torcida'

Na noite desta terça-feira (16), o meio-campista Eduardo se despediu oficialmente do Cruzeiro. O jogador tinha contrato com a equipe até o fim deste ano e não teve seu vínculo renovado.

O atleta chegou à Toca da Raposa II em janeiro deste ano, junto com os demais reforços contratados no início da temporada, como Dudu, Gabigol, Christian, Bolasie e Fagner.

– Hoje é dia de me despedir desse grande clube! Quero agradecer a toda torcida, diretoria, funcionários e atletas. Foi uma honra muito grande vestir essa camisa. Estarei sempre na torcida pelo clube, e tenho certeza que o clube está no caminho de grandes títulos e de mais sucesso. Deus abençoe a todos e muita gratidão, Cruzeiro – escreveu o jogador do Cruzeiro em suas redes sociais.

Além de Eduardo, outros jogadores poderão deixar o Cruzeiro ainda neste mês. A tendência é que Bolasie também se despeça dos cruzeirenses nos próximos dias.

Números de Eduardo pelo Cruzeiro

Mesmo com apenas uma temporada na Raposa, o Cruzeiro foi o quinto time mais defendido pelo meio-campista. Ele disputou 51 partidas, com cinco gols e uma assistência. Apesar de não ter sido titular na equipe, o jogador era muito bem quisto por Leonardo Jardim, que costumava usá-lo no segundo tempo das partidas.

Eduardo, ex-jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Vai e vem no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Tite nesta terça-feira (16). A chegada do treinador acontece apenas um dia depois da saída de Leonardo Jardim, que se despediu depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

No início desta temporada, a diretoria celeste também teve de promover uma mudança de técnico, quando Fernando Diniz foi demitido em 27 de fevereiro após tropeçar duas vezes seguidas no Campeonato Mineiro, perdendo para o Athletic e empatando com o Betim.

Na época, a diretoria da Raposa levou oito dias para assinar com Leonardo Jardim. O treinador chegou ao clube em 4 de fevereiro. Com a saída do comandante, no dia 15, o Cruzeiro levou apenas um dia para fechar com o novo técnico, Tite.