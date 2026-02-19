Sampaoli se manifesta sobre saída do Atlético-MG e manda recado à torcida: 'Gratidão e carinho'

O ex-treinador do Atlético, Jorge Sampaoli, publicou nesta quinta-feira (19) uma carta aberta em suas redes sociais direcionada ao clube e à massa atleticana. O técnico foi demitido há uma semana, após resultados negativos no Campeonato Brasileiro e atuações pouco convincentes no Campeonato Mineiro.

O ex-treinador do Atlético, Jorge Sampaoli, publicou nesta quinta-feira (19) uma carta aberta em suas redes sociais direcionada ao clube e à massa atleticana. O técnico foi demitido há uma semana, após resultados negativos no Campeonato Brasileiro e atuações pouco convincentes no Campeonato Mineiro.

Na mensagem, Sampaoli ressaltou que seu retorno ao clube ocorreu em resposta a um pedido da torcida. Contudo, admitiu que os resultados obtidos na temporada de 2025 ficaram aquém das expectativas e do que todos esperavam. O treinador também lamentou que o projeto iniciado em 2020, durante sua primeira passagem pelo clube, tenha sido interrompido antes de alcançar os objetivos traçados.

Sampaoli também mencionou o projeto traçado para a temporada de 2026, que previa uma reformulação com foco no futuro do clube. Segundo o treinador, os pilares desse planejamento eram o rejuvenescimento do elenco, a contratação de atletas alinhados ao seu modelo de jogo e a busca por retorno técnico e financeiro para o Atlético.

O argentino ainda destacou a força da equipe atuando na Arena sob seu comando. Nesse período, o Galo sofreu apenas uma derrota em casa, 3 a 0 para o Palmeiras. Em 19 partidas como mandante, foram oito vitórias, dez empates e apenas um revés.

Por fim, o ex-treinador afirmou deixar o clube com a consciência tranquila, ressaltando que, entre erros e acertos, procurou sempre dar o seu máximo e agir como mais um torcedor do Atlético.

"Permanece, em mim, o sonho de um Atlético à altura de sua história e de sua torcida. Estarei sempre na torcida! Com respeito e gratidão, Jorge Sampaoli".

Leia o texto na íntegra:

"Futebol tem dessas forças invisíveis que nos conduzem de volta às nossas origens. E foi assim que retornei a Belo Horizonte: movido pelo clamor popular, pela energia que nasce das arquibancadas e ecoa além delas.

Nestes quase seis meses, mais do que os 34 jogos disputados, enfrentamos um cenário de risco iminente: a possibilidade de um possível rebaixamento e, com ele, a interrupção de um projeto idealizado em 2020 – quando recebi o honroso convite de iniciar um plano ambicioso para tornar o Clube Atlético Mineiro ainda mais forte, competitivo e vencedor.

Evitamos o pior. E, acima das expectativas, alcançamos a final da Copa Sul-Americana, perdida nos pênaltis, em um confronto no qual a contundência de outrora poderia ter nos conduzido a uma conquista inédita. Ainda assim, lutamos com dignidade, como exige a grandeza desta instituição.

Para 2026, estava em curso uma reformulação pensada com responsabilidade e visão de futuro, sustentada por princípios claros:

1 - O rejuvenescimento de um elenco naturalmente desgastado após longo ciclo.

2 - A contratação de jovens atletas com capacidades absolutas, preparados não apenas para atender às minhas ideias, mas para sustentar o modelo de qualquer treinador que viesse depois de mim — deixando um legado semelhante ao de 2020, quando jogadores indicados por mim e por meu grupo de trabalho trouxeram retorno esportivo e financeiro ao clube.

3 - A promoção de talentos formados e lapidados sob nosso olhar criterioso, com foco no médio prazo, visando resultados dentro e fora de campo e contribuindo para a sustentabilidade institucional. Este grupo recebeu atenção especial, formação comportamental e exigência compatível com o protagonismo e a valentia que sempre marcaram minhas equipes. Não tenho dúvidas de que, em breve, veremos representantes desse trabalho atuando nas quatro linhas, o que, para mim, será motivo de profundo orgulho, pois tratava-se de um movimento singular, algo ainda não realizado no cenário nacional com tal convicção.

Em 2020, nomes como Matías Zaracho, Junior Alonso, Alan Franco, Everson, Eduardo Sasha e Keno iniciavam o nosso trabalho. Em 2021, pouco antes de minha saída, chegaram Hulk e Nacho Fernández. Recentemente, indicamos nomes que já estão se destacando nos jogos. Tudo é parte de um processo criterioso.

Em nossa arena, sofremos apenas uma derrota desde que assumi o clube (2020–2025–2026), diante do Palmeiras. Por muito pouco não concretizamos o desejo de transformá-la em uma fortaleza intransponível. Mas isso não depende apenas de quem está no banco ou nas quatro linhas. Vocês têm esse poder. Não deixem jamais de incentivar, de acreditar, de empurrar o time além dos seus próprios limites.

Saio com a consciência serena. Entre erros e acertos — inevitáveis em uma trajetória intensa — procurei ser mais um de vocês, parte da massa, respeitando profundamente a paixão que nutrem por essas cores. Há momentos em que não nos é permitido fazer mais. Compreender e respeitar os ciclos também é parte desta profissão, por vezes tão exigente e implacável.

Permanece, em mim, o sonho de um Atlético à altura de sua história e de sua torcida.

Estarei sempre na torcida!

Com respeito e gratidão,

Jorge Sampaoli."