O Mirassol confirmou a chegada de um reforço para o ataque para a temporada de 2026. Trata-se do centroavante André Luís, que estava no futebol chinês, desde 2024, defendendo o Shanghai Shenhua. O anúncio oficial foi realizado na tarde deste sábado nas redes sociais do clube paulista.

Revelado pelo Grêmio, o jogador já defendeu as cores do Botafogo, mas atua fora do Brasil desde 2018. Nesse período, defendeu as cores GD Chaves e Moreirense, de Portugal, marcando gols nos três grandes do país, Porto, Benfica e Sporting.

No futebol chinês, André Luís foi um dos destaques, marcando 36 gols em 68 jogos em duas temporadas. Ele foi um dos artilheiros da China e chegará ao Mirassol com o mesmo objetivo.

Outro nome para a temporada é o de Lucas Mugni, que estava no Ceará desde 2024. Ele optou por não renovar com a equipe, que foi rebaixada e disputará a Série B neste ano, e acertou com o Mirassol. Além dele, outros nomes estão na mira da diretoria. São eles:

Nathan Fogaça – Novorizontino

Rodrigo Rodrigues – Operário

Yuri Lara – Yokohama, do Japão

Jogadores que deixaram o Mirassol após o fim da temporada

Bruno Bertinato – Portuguesa (retorno de empréstimo)

Chico da Costa – Cerro Porteño (retorno de empréstimo)

Danielzinho – São Paulo (saída em definitivo)

Gabriel – Sporting Cristal (saída em definitivo)

Gabriel Knesowitsch – Cuiabá (retorno de empréstimo)

Guilherme Marques – sem clube (contrato encerrado)

Maceió – Portuguesa (retorno de empréstimo)

Matheus Bianqui – Novorizontino (retornou de empréstimo ao Coritiba e foi repassado)

Matheus Sales – Botafogo-SP (saída em definitivo)

PH – Noroeste (retorno de empréstimo)

Calendário do Mirassol em 2026

Após campanha histórica em 2025, o Mirassol terá mais desafios nesta temporada. O time disputará o Paulistão, que já conheça na próxima semana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A estreia da equipe no estadual será dia 11 de janeiro, contra o São Paulo, no Maião.

