Mirassol anuncia a contratação de André Luís, artilheiro do futebol chinês
Aos 31 anos, centroavante marcou 36 gols em 68 jogos as últimas temporadas pelo Shanghai Shenhua
O Mirassol confirmou a chegada de um reforço para o ataque para a temporada de 2026. Trata-se do centroavante André Luís, que estava no futebol chinês, desde 2024, defendendo o Shanghai Shenhua. O anúncio oficial foi realizado na tarde deste sábado nas redes sociais do clube paulista.
Revelado pelo Grêmio, o jogador já defendeu as cores do Botafogo, mas atua fora do Brasil desde 2018. Nesse período, defendeu as cores GD Chaves e Moreirense, de Portugal, marcando gols nos três grandes do país, Porto, Benfica e Sporting.
No futebol chinês, André Luís foi um dos destaques, marcando 36 gols em 68 jogos em duas temporadas. Ele foi um dos artilheiros da China e chegará ao Mirassol com o mesmo objetivo.
Outro nome para a temporada é o de Lucas Mugni, que estava no Ceará desde 2024. Ele optou por não renovar com a equipe, que foi rebaixada e disputará a Série B neste ano, e acertou com o Mirassol. Além dele, outros nomes estão na mira da diretoria. São eles:
- Nathan Fogaça – Novorizontino
- Rodrigo Rodrigues – Operário
- Yuri Lara – Yokohama, do Japão
Jogadores que deixaram o Mirassol após o fim da temporada
- Bruno Bertinato – Portuguesa (retorno de empréstimo)
- Chico da Costa – Cerro Porteño (retorno de empréstimo)
- Danielzinho – São Paulo (saída em definitivo)
- Gabriel – Sporting Cristal (saída em definitivo)
- Gabriel Knesowitsch – Cuiabá (retorno de empréstimo)
- Guilherme Marques – sem clube (contrato encerrado)
- Maceió – Portuguesa (retorno de empréstimo)
- Matheus Bianqui – Novorizontino (retornou de empréstimo ao Coritiba e foi repassado)
- Matheus Sales – Botafogo-SP (saída em definitivo)
- PH – Noroeste (retorno de empréstimo)
Calendário do Mirassol em 2026
Após campanha histórica em 2025, o Mirassol terá mais desafios nesta temporada. O time disputará o Paulistão, que já conheça na próxima semana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A estreia da equipe no estadual será dia 11 de janeiro, contra o São Paulo, no Maião.
