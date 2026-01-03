menu hamburguer
Futebol Nacional

Mirassol anuncia a contratação de André Luís, artilheiro do futebol chinês

Aos 31 anos, centroavante marcou 36 gols em 68 jogos as últimas temporadas pelo Shanghai Shenhua

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
16:50
André Luis é o novo centroavante do Mirassol para 2026 (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)
imagem cameraAndré Luis é o novo centroavante do Mirassol para 2026 (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)
O Mirassol confirmou a chegada de um reforço para o ataque para a temporada de 2026. Trata-se do centroavante André Luís, que estava no futebol chinês, desde 2024, defendendo o Shanghai Shenhua. O anúncio oficial foi realizado na tarde deste sábado nas redes sociais do clube paulista.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Revelado pelo Grêmio, o jogador já defendeu as cores do Botafogo, mas atua fora do Brasil desde 2018. Nesse período, defendeu as cores GD Chaves e Moreirense, de Portugal, marcando gols nos três grandes do país, Porto, Benfica e Sporting.

No futebol chinês, André Luís foi um dos destaques, marcando 36 gols em 68 jogos em duas temporadas. Ele foi um dos artilheiros da China e chegará ao Mirassol com o mesmo objetivo.

Outro nome para a temporada é o de Lucas Mugni, que estava no Ceará desde 2024. Ele optou por não renovar com a equipe, que foi rebaixada e disputará a Série B neste ano, e acertou com o Mirassol. Além dele, outros nomes estão na mira da diretoria. São eles:

  • Nathan Fogaça – Novorizontino
  • Rodrigo Rodrigues – Operário
  • Yuri Lara – Yokohama, do Japão

Jogadores que deixaram o Mirassol após o fim da temporada

  • Bruno Bertinato – Portuguesa (retorno de empréstimo)
  • Chico da Costa – Cerro Porteño (retorno de empréstimo)
  • Danielzinho – São Paulo (saída em definitivo)
  • Gabriel – Sporting Cristal (saída em definitivo)
  • Gabriel Knesowitsch – Cuiabá (retorno de empréstimo)
  • Guilherme Marques – sem clube (contrato encerrado)
  • Maceió – Portuguesa (retorno de empréstimo)
  • Matheus Bianqui – Novorizontino (retornou de empréstimo ao Coritiba e foi repassado)
  • Matheus Sales – Botafogo-SP (saída em definitivo)
  • PH – Noroeste (retorno de empréstimo)

Calendário do Mirassol em 2026

Após campanha histórica em 2025, o Mirassol terá mais desafios nesta temporada. O time disputará o Paulistão, que já conheça na próxima semana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A estreia da equipe no estadual será dia 11 de janeiro, contra o São Paulo, no Maião.

O Paulistão 2025 é patrocinado pela Sicredi
O Paulistão 2025 é patrocinado pela Sicredi (Foto: Mauro Horita)

