MetrôRio estende horário para jogos de Flamengo e Botafogo Estações Maracanã, São Cristóvão e Central do Brasil/Centro terão embarque ampliado

O MetrôRio ativará esquema especial de operação nesta quarta-feira (19) e quinta-feira (20) para atender torcedores de Flamengo e Botafogo nos jogos que disputarão no Rio de Janeiro, pelas oitavas de final da Libertadores e Sul-americana. As partidas serão disputadas no Maracanã e no Nilton Santos.

Na quarta-feira (19), o Flamengo recebe o Cruzeiro às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Para o retorno dos torcedores, a concessionária vai ampliar o horário de embarque nas estações Maracanã e São Cristóvão por 1 hora após o término da partida. Após a meia-noite, as demais estações do sistema permanecerão abertas apenas para desembarque e dispersão do público.

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Na quinta-feira (20), o Botafogo enfrenta o Cienciano, do Peru, às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Para esse jogo, o MetrôRio vai estender o horário de embarque na estação Central do Brasil/Centro até 1h da madrugada para as linhas 1 e 4. O acesso ao sistema metroviário será feito exclusivamente pelo acesso A da estação Central do Brasil. As demais estações funcionarão normalmente até a meia-noite e, após esse horário, só para desembarque.

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Esquema especial do metro inclui extensão de horário após os jogos do Flamengo e Botafogo (Foto: Divulgação)

Flamengo joga por vitória simples, mas Botafogo precisa de goleada

No jogo de ida, no Mineirão, Flamengo e Cruzeiro empataram por 1 a 1, com gols de Arroyo e Lucas Paquetá. Ou seja, quem vencer no Maracanã avança às quartas de final e terá pela frente Tolima ou Independiente del Valle. Em caso de um novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, no Peru, na partida de ida. O Botafogo agora precisa de uma vitória por seis gols de diferença no estádio Nilton Santos, para avançar diretamente às quartas de final. Caso vença por cinco gols de vantagem, a disputa será decidida nas cobranças de pênaltis.