A paixão de Lito Sousa pelo Palmeiras ganhou um significado ainda maior nos últimos meses de sua vida. Torcedor declarado do Verdão e referência na aviação, o influenciador aproximou-se mais do clube durante a luta contra uma doença rara e viveu momentos que transformaram a relação de arquibancada em uma história de carinho e reciprocidade. Lito morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos.

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Conhecido pelo trabalho como especialista em aviação e pelo sucesso do canal Aviões e Músicas, Lito construiu uma trajetória de mais de três décadas no setor. Trabalhou em companhias e, aos 53 anos, realizou outro sonho: tornou-se piloto. Ao longo dos anos, também transformou seu conhecimento em conteúdo para milhões de pessoas nas redes sociais.

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Mas havia outra paixão que ocupava um espaço especial em sua vida: o Palmeiras. A relação com o Alviverde, homenageou seu torcedor, foi além da torcida e chegou a se aproximar de sua própria profissão. Lito participou do Palmeiras Cast e até analisou o avião adquirido pela presidente Leila Pereira para as viagens do time.

Lito queria ajudar jogadores do Palmeiras com medo de avião

A relação de Lito com o Palmeiras também passava pelo desejo de colocar seu conhecimento a serviço do clube. Em participação no Palmeiras Cast, o ele contou que buscava ajudar jogadores do elenco a perder o medo de voar, desmistificando situações da aviação e transmitindo mais segurança aos atletas durante as viagens. Para ele, um atleta que embarcasse tenso antes de uma partida poderia ter o desempenho afetado dentro de campo.

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Abel Ferreira e Palmeiras retribuíram o carinho

Ao saber da situação do influenciador, Abel Ferreira publicou uma mensagem de apoio nas redes sociais: "Todos somos um. Muita força neste momento". No dia seguinte, Lito foi homenageado pelo clube antes do clássico contra o Santos, pela Copa do Brasil.

Um vídeo gravado por ele foi exibido nos telões do Nubank Parque durante as comemorações pelos 112 anos do Palmeiras, em 26 de agosto. Na mensagem, o palmeirense falou sobre a própria luta e lembrou uma virada histórica do Verdão contra o Botafogo, em 2023, como um exemplo de que havia aprendido com o clube a "nunca desistir".

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Lito enfrentou doença rara nos últimos meses de vida

Lito havia sido diagnosticado em agosto com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma enfermidade neurodegenerativa rara, progressiva e fatal. A morte foi comunicada pela família nas redes sociais. Lito deixa a esposa, Mila Seidl, e o filho, Malone, de sete anos.

