Flamengo x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores Rubro-negros e cruzeirenses se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida no Maracanã, que conta com os ingressos esgotados, terá a transmissão da Globo. Clique aqui para assistir na Globo.

No jogo de ida, no Mineirão, rubro-negros e cruzeirenses empataram por 1 a 1, com gols de Arroyo e Lucas Paquetá. Ou seja, quem vencer no Maracanã avança às quartas de final e terá pela frente Tolima ou Independiente del Valle. Em caso de um novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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Cruzeiro x Flamengo pelo jogo de ida da Libertadores (Foto: Patricia Guedes/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Ficha do jogo FLA CRU Libertadores Oitavas - jogo de volta Data e Hora quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Gustavo Tejera (URU) Assistentes Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU) Var Andres Cunha (URU) Onde assistir

Como chega o Flamengo

O Flamengo vive a expectativa de contar com retornos para a partida. Bruno Henrique, que ficou fora do último jogo por conta das dores provocadas por uma entrada sofrida justamente no duelo de ida, vem treinando normalmente com o grupo e deve ficar à disposição de Leonardo Jardim.

Além do camisa 27, De la Cruz, com dores na coxa esquerda, também não enfrentou o Mirassol no domingo. O mesmo aconteceu com Alex Sandro e Vitão, que seguem o processo de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Os três ainda são dúvidas para a partida.

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Entre os titulares, a principal mudança em relação à equipe que iniciou o jogo de ida deve ser a entrada de Pedro no lugar de Bruno Henrique.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro terá dois reforços para o duelo desta quarta-feira em relação ao jogo de ida. Lucas Romero e Fagner, que cumpriram suspensão, estão à disposição de Artur Jorge. Além deles, Kaiki Bruno e Wesley também voltam a ser opções para o técnico.

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A principal dúvida na escalação do Cruzeiro está nas laterais, já que as duas opções de cada lado receberam oportunidades nas últimas partidas. No ataque, Wesley deverá voltar a ser titular.

Vale lembrar que o Cruzeiro não perde como visitante desde o duelo contra o São Paulo, o segundo de Artur Jorge no comando da equipe celeste. Desde então, foram seis vitórias e cinco empates.

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Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO

🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

📺 VAR: Andres Cunha (URU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lycas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.

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🔵⚪ CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba (Rojas); Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

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