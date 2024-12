O Palmeiras anunciou o primeiro reforço para 2025 e não vai parar por aí. O Vasco está com novo técnico no comando. O Fluminense também chegou forte no Mercado da Bola. Saiba com o Lance! as principais negociações do futebol brasileiro desta semana abaixo.

Facundo Torres anunciado pelo Palmeiras

O atacante uruguaio foi anunciado pelo Palmeiras na manhã desta sexta-feira (20). Facundo Torres assinou contrato válido com o Alviverde até o final de 2029.

Facundo Torres é o primeiro reforço do Palmeiras para 2025 (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Vasco contrata Fábio Carille

Após conversar com Luís Castro, Pedro Caixinha e receber um "não" de Renato Gaúcho, o Vasco contratou o técnico Fábio Carille. O treinador assinou por um ano com o Cruz-Maltino.

Fábio Carille é o novo técnico do Vasco (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Hércules é do Fluminense

O Fluminense acertou a compra de 70% dos direitos econômicos de Hércules por R$ 29 milhões. O volante, que vai assinar por cinco anos com o Tricolor, se tornou a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense.

Novo reforço do Fluminense, Hércules em ação pelo Fortaleza contra o Flamengo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Andreas Pereira no Palmeiras?

Os representantes do meia do Fulham, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira, estão em contato com a diretoria do Palmeiras. As negociações por Andreas Pereira estão avançadas.

Andreas Pereira está na mira do Palmeiras para 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Isidro Pitta de casa nova

O Bragantino é o destino de Isidro Pitta, atacante paraguaio que se destacou no Cuiabá nesta temporada. O Massa Bruta desembolsou cerca de R$ 30 milhões pelo jogador.

Isidro Pitta será jogador do Bragantino na próxima temporada (Foto: João Guilherme)

