Fluminense acerta contratação de meia do Fortaleza

O Fluminense anunciou na noite desta sexta-feira (20) que acertou a contratação do meia Hércules, do Fortaleza. O atleta assinará contrato de cinco anos com o Tricolor. O jovem de 24 anos é o primeiro reforço do clube carioca para 2025.

Em comunicado nas redes sociais, o Fluminense informou que comprou 70% dos direitos econômicos de Hércules por R$ 29 milhões. Com isso, o atleta se tornou a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense.

No entanto, o anúncio oficial ocorrerá somente após a realização de exames médicos no Rio de Janeiro e a assinatura do contrato. O meia deve se reapresentar com o elenco principal do Tricolor e iniciar a pré-temporada no dia 8 de janeiro.

Na última temporada, Hércules participou de 32 jogos do Brasileirão pelo Fortaleza, tendo sido titular na maioria das partidas. Na competição, o atleta marcou quatro gols e contribuiu com uma assistência, além de ter ajudado sua equipe a alcançar uma vaga na Libertadores.

Novo perfil do Fluminense

Hércules se encaixa no novo perfil de contratações do Fluminense, que busca rejuvenescer o elenco para os próximos anos. O meia chega para disputar uma vaga na equipe titular com Martinelli e ser uma opção para Mano Menezes em caso de mudança de esquema.

