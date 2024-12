Despedida de Paulinho: onde assistir e horário do jogo do ex-Corinthians

Confirmado como novo coordenador do Mirassol, Paulinho terá um jogo especial para se despedir dos gramados em grande festa. A partida de despedida do volante ex-Corinthians acontece neste sábado (21), às 9h30 (de Brasília), no estádio do Canindé, em São Paulo. A partida conta com transmissão exclusiva dos canais Band.

Ex-Corinthians, Paulinho é apresentado por clube da Série A

Os fãs do volante podem escolher em qual dispositivo acompanhar a partida. Assim como no canal aberto da Band na TV, o jogo de despedida de Paulinho terá transmissões no aplicativo Bandplay, no site oficial da emissora e no Esporte na Band, no YouTube.

Para os torcedores que quiserem acompanhar a festa no estádio, os ingressos ainda estão à venda. A comercialização está sendo feita pelo SP Tickets e custa R$ 30 (inteira), para os bilhetes da arquibancada, e R$ 50 (inteira), na cadeira numerada.

O dia especial para o ex-Corinthians será preenchido por grandes nomes do futebol brasileiro, como ex-jogadores, jogadores e amigos de Paulinho, que estiveram com o craque durante a vitoriosa carreira dele. Thiago Silva, Fabio Santos, Júlio César, Amaral e Denílson já estão confirmados para o evento, junto de jovens craques, como João Victor e Lucas Piton, ambos do Vasco.

Vale destacar que o valor total arrecadado, com o jogo de despedida de Paulinho, será destinado à comunidade Casinhas, no Parque Novo Mundo, na Zona Norte capital paulista, além de outras instituições, em forma de doação.

