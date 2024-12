Bragantino acerta com atacante especulado em Flamengo e Fluminense

Isidro Pitta, de 25 anos, será o primeiro reforço do Red Bull Bragantino para a próxima temporada. Após ser especulado pelo Fluminense e pedido por torcedores do Flamengo, o Massa Bruta está em contato com o Cuiabá para fechar um acordo que pode chegar à casa dos R$ 30 milhões.

Após destaque na temporada atual, Pitta gerou interesse de clubes como Bahia, Flamengo, Fluminense e Santos. Contudo, o Cuiabá recusou ofertas iniciais dos tricolores baiano e carioca. Assim, o Bragantino se aproximou do jogador por uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões), com bonificações previstas em contrato.

Quem é Pitta?

Pitta tem vínculo com o Cuiabá até o fim de 2026. Porém, com o rebaixamento do clube, o jogador busca novos ares no futebol brasileiro. Em 2024, o atacante marcou 21 gols e deu duas assistências em 61 partidas.

Revelado pelo Cerro Porteño, Pitta teve passagens por Alvarenga, Deportivo Santaní, Sportivo Luqueño e Olimpia no futebol paraguaio. O desempenho na liga local fez o jogador se transferir para o Huesca, da Espanha, em 2021. Sem muitas oportunidades, ele foi emprestado ao Juventude na temporada seguinte, onde teve destaque no Brasileirão Série A. Após o término da temporada, o Cuiabá assinou com o atacante por quatro temporadas.

