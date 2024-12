Palmeiras anuncia contratação de Facundo Torres, primeiro reforço para 2025

O Palmeiras anunciou na manhã desta sexta-feira (20) a contratação de Facundo Torres, que pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos. O atacante uruguaio assinou contrato válido com o Verdão até o fim de 2029.

Facundo desembarcou no Brasil na última quarta-feira (18) e foi conhecer a estrutura da Academia de Futebol. No dia seguinte, realizou exames físicos e gravou materiais de divulgação antes de ser apresentado.

- Creio que a grandeza do Palmeiras fala por si só. Os meus amigos Antônio Carlos e Angulo, que atuaram comigo no Orlando City, falaram muito bem, mas eu já sabia de quase tudo porque o Palmeiras é um clube muito grande a nível mundial e é por isso que estou aqui. Chego em busca de glórias, que esse clube tem muitíssimas, e tomara que eu faça parte disso também. Para mim, é um orgulho um clube tão grande como o Palmeiras me contratar - comentou o reforço.

O uruguaio custou 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões) fixos aos cofres do clube paulista, além de possíveis 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) em variáveis. No processo, o Palmeiras venceu a disputa contra o Cruz Azul, do México, que tentou atravessar a negociação.

Uruguaios na história do Palmeiras

1 – Mazzucchi (atacante) – estreia em 1919

2 – Cabelli (meio-campista) – estreia em 1928

3 – Cambon (meio-campista) – estreia em 1930

4 – Gutierrez (atacante) – estreia em 1934

5 – Martinez (meio-campista) – estreia em 1934

6 – Villadoniga (atacante) – estreia em 1942

7 – Oscar (goleiro) – estreia em 1956

8 – Caraballo (atacante) – estreia em 1957

9 – Maidana (goleiro) – estreia em 1965

10 – Hector Silva (atacante) – estreia em 1970

11 – Kraus (atacante) – estreia em 1970

12 – Pedro Rocha (meio-campista) – estreia em 1978

13 – Diogo (lateral-direito) – estreia em 1984

14 – Cesar Pereira (zagueiro) – estreia em 1988

15 – Russo (zagueiro) – estreia em 1988

16 – Daryo Pereira (zagueiro) – estreia em 1989

17 – Aguirregaray (zagueiro) – estreia em 1990

18 – Eguren (meio-campista) – estreia em 2013

19 – Victorino (zagueiro) – estreia em 2014

20 – Viña (lateral-esquerdo) – estreia em 2020

21 – Piquerez (lateral-esquerdo) – estreia em 2021

22 – Miguel Merentiel (atacante) – estreia em 2022

23 – Facundo Torres (atacante) – em 2025