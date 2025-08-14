Qual o gol mais rápido da história da Libertadores?

O Botafogo chamou a atenção do continente ao abrir o placar diante da LDU com apenas 15 segundos de jogo nesta quinta-feira (14), em partida válida pela ida das oitavas de final da Libertadores. Apesar da rapidez com que Artur balançou a rede adversária, o tento não quebrou o recorde da competição, nem geral, nem entre equipes brasileiras.

O gol mais rápido da história da Libertadores foi feito em 1976 por Félix Suárez, do Alianza Lima, do Peru, em apenas seis segundos. A marca já dura 49 anos, e quem chegou mais perto de quebrá-la foi Alfredo Mendoza, do Newell's Old boys, em 1992, marcando com 7,4 segundos de partida.

Entre as equipes brasileiras, o Cruzeiro é quem balançou a rede mais rápido. Em 2001, a Raposa abriu o placar em 8,5 segundos com gol contra do equatoriano Bolívar Gómez, do El Nacional. Já o jogador brasileiro que mais rápido marcou na competição continental foi Kaio Jorge, em 2020, quando atuava pelo Santos e deixou o dele diante do Grêmio aos 11,4 segundos.

Apesar disso, Artur conseguiu marca especial ao abrir o placar contra a LDU nesta quarta-feira (14). Com apenas 15 segundos de bola rolando, o gol é o mais rápido desta edição da Libertadores.

