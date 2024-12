Ativo no mercado de transferências, o Palmeiras busca a contratação de Andreas Pereira, meio-campista do Fulham. No clube inglês desde 2022, o atleta possui contrato válido até 2026.

Os representantes do meia estão em contato com a diretoria alviverde, e as tratativas são consideradas avançadas. Os valores da negociação, entretanto, não foram divulgados. A informação sobre o interesse foi publicada inicialmente pelo jornalista "Fabrizio Romano".

Formado nas categorias de base do Manchester United, o atleta acumulou passagens por alguns clubes do futebol europeu antes de retornar ao Brasil, em 2021, para defender o Flamengo. As boas atuações pelo Rubro-Negro, inclusive, garantiram a Andreas Pereira vaga na Seleção Brasileira.

Na atual temporada europeia, que começou na metade do ano, Andreas Pereira disputou 15 partidas com a camisa do Fulham, com dois gols marcados, incluindo um no empate contra o Liverpool, fora de casa.

Alvo do Palmeiras no mercado de transferências, Andreas Pereira defende atualmente o Fulham, da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis / AFP)

