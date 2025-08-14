O Atlético-MG definiu a escalação para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Godoy Cruz, na Arena MRV, nesta quinta-feira (14). O técnico Cuca conta com o retorno de Hulk ao time, mas Renzo Saravia será desfalque mais uma vez.

Havia expectativa da volta do lateral-direito para o confronto desta noite. Contudo, o clube comunicou que o atleta sofre com dores musculares após uma pancada na perna direita e continua em trabalho de recuperação na academia.

Além do defensor argentino, o compatriota Fausto Vera também não está disponível para a partida. Ele está em processo de transição com a preparação física após queixar dor muscular na coxa. Por fim, João Marcelo, com um estiramento muscular na região adutora da coxa direita, está vetado e em tratamento na fisioterapia.

Para o retorno de Hulk ao time, Igor Gomes, que iniciou a partida contra o Vasco entre os titulares do Galo, volta ao banco de reservas. Esta é a única alteração em relação à equipe que ficou no empate por 1 a 1 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Escalações de Atlético-MG e Godoy Cruz

O Atlético-MG entra em campo com a seguinte escalação: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

Por sua vez, o Godoy Cruz está escalado com: Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi, Nicolás Fernández e Pol Fernández; Altamira, Auzumendi e Andino.

