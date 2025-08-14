Léo Pelé sente lesão muscular e deve ficar fora do Athletico por até dois meses

O zagueiro Léo Pelé, 29 anos, desfalcará o Athletico de 30 a 60 dias na temporada. O capitão atleticano se lesionou na derrota por 4 a 2 para o Criciúma na segunda-feira (11), no Heriberto Hülse, pela 21ª rodada da Série B, assim como o lateral-direito Kauã Moraes.

Aos 28 minutos do segundo tempo, Léo Pelé pediu substituição por sentir dores na posterior da coxa esquerda - o atacante Alan Kardec entrou na vaga. Os exames realizados na quarta-feira (13) apontaram uma lesão grau 2 no músculo na região, que deve tirá-lo de campo entre um e dois meses.

Com a previsão, o jogador de 18 anos desfalca o Furacão por cinco partidas: Cuiabá (16/8, Série B), CRB (23/8, Série B), Corinthians (27/8, Copa do Brasil), Norizontino (30/8, Série B) e Corinthians (11/9, Copa do Brasil).

Em setembro, ainda estão programados mais quatro jogos: Botafogo-SP (14/9, fora), Chapecoense (20/9, fora), Vila Nova (23/9, casa) e Athletic (29/9, fora). Se Léo Pelé completar dois meses, também perde Operário-PR (4/10, casa), Atlético-GO (7/10, fora) e Remo (11/10, fora), totalizando 12 confrontos.

Athletico tem a defesa mais vazada da Série B

Com os quatros sofridos contra o Criciúma, o Athletico passou a ter a pior defesa da Série B. Em 21 jogos, o time atleticano sofreu 31 gols, em uma média de 1,4 por jogo.

Sem Léo Pelé, o técnico Odair Hellmann tem Belezi e Habraão como alternativas disponíveis. Aguirre segue no departamento médico, enquanto Tobias Figueiredo já foi liberado para buscar outro clube. Arthur Dias e Marcão, da base, também são opções.

Nos últimos dois jogos, o comandante rubro-negro utilizou os laterais Gastón Benavídez e Esquivel improvisados na zaga, ao lado de Léo Pelé.

Léo Pelé é o jogador que mais atuou pelo Athletico em 2025

O Furacão fez 42 jogos na temporada, entre Paranaense, Copa do Brasil e Série B, e o zagueiro Léo Pelé, esteve presente em 39 deles, sendo 38 como titular, com um gol marcado. Zapelli (37), Felipinho (36), Mycael (34) e Luiz Fernando (34) completam o top-5 do elenco.

Ao todo, o capitão rubro-negro atuou em 3.410 minutos em 2025. O mais próximo é o goleiro Mycael, com 3.060, mas que perdeu a titularidade para Santos há seis jogos. Luiz Fernando tem 2.646, na terceira posição.

