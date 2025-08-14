Na ZR da Série B, América-MG acerta com ex-Athletico e Vasco como técnico
Alberto Valentim comandava a Ponte Preta, no G-8 da Série C
O América-MG acertou a contratação de Alberto Valentim, ex-Athletico e Vasco, como técnico para a temporada. O Coelho entrou na zona de rebaixamento da Série B na última rodada.
Alberto Valentim, 50 anos, substitui Enderson Moreira, demitido no começo do mês, após derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP), pela abertura do returno da Segundona. A saída foi sacrementada em 3 de agosto.
Nesse período, o Coelho fez um jogo e perdeu pro 1 a 0 para o Remo, na Arena Independência, no sábado (9). O time foi comandado pelo interino Diogo Giacomini, auxiliar-técnico do clube.
O novo comandante do time mineiro assinou contrato até o fim de novembro de 2025 e chega com o auxiliar Douglas Leite e o preparador físico Diogo Evaristo. Alberto Valentim estava na Ponte Preta, quarta colocada da Série C e que convive com salários atrasados.
Carreira de Alberto Valentim
Alberto Valentim volta a trabalhar no América-MG, clube que jogou no sub-17. Esse é o primeiro trabalho dele como treinador em Minas Gerais, estado em que nasceu, em Oliveira.
Antes, ele acumula passagens por Palmeiras, Red Bull Brasil, Botafogo, Vasco da Gama, Avaí, Cuiabá, Athletico, CSA, Atlético-GO e Ituano, além do Pyramids FC, do Egito.
Como técnico, Alberto Valentim conquistou dois títulos em 2021: Mato-Grossense pelo Cuiabá e a Sul-Americana pelo Athletico. Além desses, em 2018, ele foi campeão carioca pelo Botafogo.
América-MG entra na ZR da Série B
O tropeço em casa contra o Remo fez o América-MG entrar no Z-4 pela primeira vez, na 17ª colocação, com 21 pontos. O Volta Redonda, primeiro time fora da zona da degola, tem 22 pontos.
A equipe mineira vive um jejum e não vence há sete jogos, com seis derrotas e um empate. A última vitória foi por 2 a 1 contra o CRB, fora de casa, em 26 de junho, pela rodada 14.
O Coelho volta a campo contra o Amazonas na sexta-feira (15), às 20h (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, pela 22ª rodada. O adversário é o lanterna da Série B, com 20 pontos.
