Zico, Olivinha e outros ídolos celebram dois anos do Museu Flamengo

O Museu Flamengo celebra dois anos de fundação nesta quinta-feira (14) em evento na Gávea com a presença de ídolos como Zico, Olivinha, Andrade, Mozer, Nélio e Jean. A exposição foi inaugurada no dia 4 de agosto de 2023 e completou aniversário no início do mês.

Um dos grandes homenageados pelo museu, localizado na sede do clube, Zico, o maior ídolo rubro-negro, exaltou a iniciativa. O Galinho, que tem estátua na entrada do local, afirma que a história do clube estava "jogada no chão" antes da exposição.

— Tudo aquilo que a gente lutou, suou durante anos, estava jogado no chão. A partir daquele dia comecei a me movimentar para que aquilo não acontecesse com a história que estava por vir, além do futebol. Ver isso tudo que está acontecendo hoje é gratificante. A homenagem é do clube, da história, do clube que aprendi a amar. Todo o suor que deixei em treinos e jogos foi por ser um torcedor do Flamengo. Fico muito feliz. Todo torcedor deveria chegar e conhecer aqui. Aqui estão os atletas, os funcionários que ajudaram o clube a ser o que é ele hoje — disparou o eterno camisa 10 da Gávea.

Quem também celebrou a existência do Museu Flamengo foi Olivinha, lenda do basquete rubro-negro. Ele se diz honrado em ser o primeiro atleta dos esportes olímpicos a ser homenageado com um busto no clube.

— Me sinto privilegiado. Estive aqui quase metade da minha vida, passei por muita coisa. Ter um busto aqui, estar ao lado do Zico, é tudo muito incrível. Jamais imaginei. Um orgulho. Como um jogador de basquete, estou representando os esportes olímpicos. Tive um busto, o primeiro atleta dos esportes olímpicos a ter essa honraria. Me senti muito valorizado. O museu está incrível demais — disse o "deus da Raça".

O Museu Flamengo já recebeu mais de 240 mil visitantes, se consolidando como um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Durante o evento, o CEO da Mude (empresa que cuida do museu), Marcelo Fernandes, revelou que o plano é levar a exposição para outros cantos do Brasil.

— O próximo passo é levar o museu para outros lugares. Norte, nordeste, em qualquer lugar do país, ou até mesmo fora dele. Isso é só um pouquinho do que vem pela frente — declarou Marcelo.

Zico recebe homenagem durante celebração de dois anos do Museu Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

