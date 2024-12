Para relembrar a carreira do jogador que marcou a história do Corinthians e que realizará seu jogo de despedida neste sábado (21), o Lance! relembra a histórica capa de jornal de Paulinho, sobre seu gol nas quartas de final da Libertadores de 2012.

Relembre a histórica capa do gol de Paulinho nas quartas de final da Libertadores de 2012 (Foto: Alexandre Lago/AGIF)

O histórico gol de Paulinho

O gol de Paulinho, que viria a ser capa do Lance!, foi de extrema importância esportiva para o Corinthians, já que o gol colocou o clube nas semifinais da Libertadores de 2012, que viria a ser o primeiro título continental do Timão, colocando o meia como um grande ídolo do clube.

A capa de jornal do Lance!

No dia seguinte, a foto do jogador comemorando seu gol nos braços da torcida corintiana, de autoria de Ari Ferreira, além da brincadeira na manchete com o palavrão, pensada pelo então editor-chefe Mateus Benato, ganhou a torcida do Corinthians.

- Já era fim de jogo, e a equipe de repórteres e editores, no estádio e na redação, tinha 20 minutos para fechar o jornal depois do apito final. Uma correria maluca, ainda mais com um gol decisivo quase no final. Eu comecei a andar pela redação, no meio das pessoas, pensando numa manchete. Ia e vinha, e nada. Depois de alguns minutos, comecei a pensar, depois a balbuciar: 'PQP', tem que sair essa manchete, PQP". E aconteceu, PQPaulinho - contou Mateus para uma reportagem do Lance! em 2021, sobre a criação da manchete.

A segunda passagem de Paulinho pelo Corinthians

Depois do histórico ano de 2012, com os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes, com vitória sobre o Chelsea, Paulinho rumou para o futebol inglês para jogar no Tottenham. Depois disso, ainda passou por Guanghzou Evergrande, Barcelona e Al-Ahli, até voltar ao clube que fez sucesso em 2022, para sua última passagem da carreira.

No entanto, sua segunda passagem pelo clube não foi tão estrelada quanto a primeira, já que o próprio time do Corinthians não vivia uma boa fase como viva em 2012. O jogador acabou conquistando títulos apenas em sua primeira passagem pelo clube.

