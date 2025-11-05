Maringá empresta volante para tradicional clube de São Paulo
Zé Vitor fica na Portuguesa até o final do Paulistão
O Maringá acertou o empréstimo do volante Zé Vitor para a Portuguesa nesta quarta-feira (5). O jogador desembarca na capital paulista nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.
O vínculo de Zé Vitor com a Lusa vai até 12 de março de 2026, quando está previsto o fim do Campeonato Paulista. Neste ano, a equipe da capital escapou do rebaixamento na última rodada.
No segundo semestre, a ideia da diretoria do Dogão é de que o volante volte para a disputa da Série C, caso não haja propostas de divisões acima. A Portuguesa jogará a Série D.
Esse é a terceira vez que o Maringá opta por emprestar o atleta de 25 anos. Em 2024, Zé Vitor fez 18 jogos pelo Athletico após a disputa do Paranaense e, em 2025, saiu antes das finais do estadual para jogar no Mirassol, mas atuou apenas 23 minutos e acabou devolvido em julho.
Zé Vitor no Maringá
Zé Vitor chegou ao Maringá em 2024, vindo da São-Carlense (SP) e foi um dos destaques da campanha do vice-campeonato estadual daquele ano. Após passagem pelo Athletico, ele retornou ao Dogão e se transferiu para o Mirassol antes das finais do Paranaense contra o Operário-PR, quando o Maringá ficou o vice pelo segundo ano seguido.
Sem espaço no time paulista, o volante voltou na reta final da Série C e ajudou a equipe a se livrar do rebaixamento. Com a camisa do Maringá, Zé Vitor soma 44 jogos, com seis gols e três assistências.
