Botafogo não avança com proposta a Guanaes após negativa de estafe
Técnico era tratado como prioridade pela diretoria, que recebeu aval de Textor por oferta
Definido inicialmente como alvo principal para o lugar de Davide Ancelotti, Rafael Guanaes não sairá do Mirassol para o Botafogo de olho na próxima temporada. O técnico de 44 anos, com contrato renovado até o fim de 2026, prefere seguir no projeto do clube paulista para a Libertadores.
A campanha de quarto colocado no Brasileirão, indo direto à fase de grupos da Libertadores, rendeu a Rafael Guanaes o prêmio de melhor técnico da edição do campeonato. O Mirassol terminou com 67 pontos, somando 18 vitórias, 13 empates e apenas sete derrotas.
Conforme apurou a reportagem do Lance!, representantes de Guanaes acenaram negativamente no breve contato da diretoria alvinegra. O cenário atual de estabilidade e autonomia do Mirassol pesou a favor da decisão — apesar de já haver vontade de um passo maior na carreira. O Botafogo sequer evoluiu para uma oferta.
Botafogo em busca de um comandante
Como de praxe na SAF, John Textor será abastecido de informações, mas será quem centralizará o poder da escolha do técnico para 2026.
O Botafogo foi atrás de um novo técnico após desligar Davide Ancelotti do comando. A cúpula do futebol do Botafogo entendeu que mudanças na preparação física eram necessárias, e levantou bola para demissão do preparador Luca Guerra. Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.
O principal motivo da saída foi a discordância do treinador italiano com a decisão da diretoria da SAF de demitir o preparador físico Luca Guerra, profissional que integrava sua comissão técnica desde a chegada ao clube.
