Thiago Santos deixa o Fluminense e está a caminho do Coritiba

Thiago Santos não fica no Fluminense para 2026. O jogador tinha contrato com o clube até o fim da próxima temporada, mas recebeu uma oferta de vínculo mais longo com o Coritiba. O Coxa é o atual campeão do Brasileirão Série B e estará na Série A no ano que vem.

Antes disso, Zubeldía disse à diretoria que gosta do jogador e pediu para que ele seguisse no clube para 2026. A decisão não foi uma exigência. O Lance! apurou que uma possível exigência de qualquer jogador que seja não faz o perfil do técnico. A diretoria e a comissão do argentino trabalharão em conjunto para a temporada que vem. Zubeldía fechou o ano em alta com a cúpula que comanda o futebol Tricolor pelos resultados apresentados, pelo dia a dia no clube e pela filosofia de trabalho.

No entanto, o futuro de Thiago Santos não será no Rio de Janeiro. Com apenas um ano de contrato restante no Tricolor, o jogador recebeu uma oferta de contrato mais longo do Coritiba, provável time do atleta em 2026.

Thiago Santos no Fluminense

Thiago Santos chegou no Fluminense em 2023 e foi campeão da Libertadores com o time. O zagueiro ainda tinha participação discreta no elenco nessa campanha. No ano seguinte, o jogador foi titular no título da Recopa, contra a LDU. O melhor momento no time até o momento foi no mesmo ano, quando formou dupla com Thiago Silva.

Fim da temporada

Com a eliminação para o Vasco, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.

